Германия: попавшие под санкции банки России будут исключены из SWIFT

Все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

СМИ: США всерьез рассматривают возможность отключить Россию от SWIFT

Таковы итоги переговоров западных лидеров. Речь идет о США, Франции, Канаде, Италии, Великобритании, Европейской комиссии и Германии. Таков ответ Запада на ситуацию вокруг Украины.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отключить Россию от системы SWIFT после её вторжения на территорию Украины.

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