Германия: попавшие под санкции банки России будут исключены из SWIFT
Все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.
Таковы итоги переговоров западных лидеров. Речь идет о США, Франции, Канаде, Италии, Великобритании, Европейской комиссии и Германии. Таков ответ Запада на ситуацию вокруг Украины.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отключить Россию от системы SWIFT после её вторжения на территорию Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,2 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
350 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
13,3 млн+181 тыс. / сут.
- Франция планирует ужесточать антироссийские санкции
- Германия: попавшие под санкции банки России будут исключены из SWIFT
- СМИ: ЕС планирует закрыть воздушное пространство для России
- СМИ: В США обдумывают санкции против Банка России
- После отказа Украины от переговоров ВС РФ поступил новый приказ о наступлении
- Минобороны России предупредило украинцев о военной технике ВСУ в жилых кварталах
- Сайт Кремля подвергается кибератакам
- Турция не стала закрывать Босфор для прохода военных кораблей
- ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» приостановили членство в ЕВС
- Польша предлагает ускорить принятие Украины в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru