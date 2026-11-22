Президент Бразилии предложил Путину, Трампу и Си выпить пиво с коньяком
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поделился деталями своих контактов с руководителями России, США и Китая, которые предшествовали их встрече в Шэньчжэне.
Как передаёт телеканал CNN Brazil, бразильский лидер позвонил каждому из трёх политиков и произнёс практически идентичную фразу: он призвал их непременно встретиться и поговорить — пусть даже за бокалом пива, коньяка или виски.
Лула признался, что не может с уверенностью сказать, повлиял ли его звонок на организацию трёхсторонней встречи, но отметил: «По совпадению или нет, они собрались».
Президент Бразилии также подчеркнул, что чувствует себя непринуждённо в беседах с этими лидерами — каждая из его телефонных бесед длилась свыше полутора часов.
Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялись в четверг на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Эта встреча стала первой в истории, когда лидеры трёх государств собрались за одним столом. В числе обсуждаемых тем была и ситуация вокруг Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Егор Крид пообещал посмотреть фильм «Иди и смотри» после скандала с клипом
- Президент Бразилии предложил Путину, Трампу и Си выпить пиво с коньяком
- Гендиректор «Газпром-медиа» объяснил успех российских фильмов-сказок
- Певец Шаман считает, что слово «Победа» должно стать словом года
- «Иванушки International» отреагировали на появление коллектива «Аленушки»
- «Жестокое кино»: Новые «Голодные игры» обошли «Одиссею»
- Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» обошел «Одиссею»
- Экс-игрок «Зенита» упал в обморок во время интервью
- Житель ДНР отравился неизвестным веществом, подняв пятитысячную купюру
- Простая сделка: Почему россияне скупают недвижимость в Грузии