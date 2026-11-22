Как передаёт телеканал CNN Brazil, бразильский лидер позвонил каждому из трёх политиков и произнёс практически идентичную фразу: он призвал их непременно встретиться и поговорить — пусть даже за бокалом пива, коньяка или виски.

Лула признался, что не может с уверенностью сказать, повлиял ли его звонок на организацию трёхсторонней встречи, но отметил: «По совпадению или нет, они собрались».

Президент Бразилии также подчеркнул, что чувствует себя непринуждённо в беседах с этими лидерами — каждая из его телефонных бесед длилась свыше полутора часов.

Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялись в четверг на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Эта встреча стала первой в истории, когда лидеры трёх государств собрались за одним столом. В числе обсуждаемых тем была и ситуация вокруг Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

