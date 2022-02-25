«Стрелять себе в ногу?»: Автоэксперты не поверили в отказ Запада от поставок машин в РФ

Схожим мнением поделился с «Радиоточкой НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.

«Я, честно говоря, такого не слышал пока еще, я думаю, там вообще непонимание и со стороны руководства штаб-компаний, и со стороны производителей. Но по тем брендам, с которыми я активно работаю, такой ситуации нет. Если введут санкции по крымскому сценарию, то тогда получается, что со стороны европейских и американских производителей автомобилей просто нет. В Крым спокойно корейцы поставляют, китайцы, а часть европейских производителей не работает с Крымом, потому что он давно попал под санкции. Если по жесткому сценарию, тогда получается, что у нас часть европейцев выпадают. Я бы не стал гадать сейчас. Вчерашнее выступление [президента США Джо] Байдена меня сильно повеселило, потому что он напрямую пообещал санкции, которые как можно больше касаются российских компаний и как можно меньше касаются американских. Для ряда брендов Россия является значимым рынком, и потеря этого рынка будет для них существенна. Поэтому я не знаю, пока не хочу говорить об этом», - объяснил автодилер.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что кибератаки хакеров Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков.