«Стрелять себе в ногу?»: Автоэксперты не поверили в отказ Запада от поставок машин в РФ
Автоэксперты Владимир Моженков и Олег Мосеев не подтвердили возможность дефицита автомобилей в России, напомнив о выгоде для западного бизнеса.
Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опроверг перебои в поставках автомобилей в Россию, призвав не торопиться с плохими известиями.
Ранее в пятницу портал Autonews со ссылкой на источники в автосалонах передал, что автодилеры узнали о планах ряда производителей приостановить отгрузку новых автомобилей в Россию из-за геополитических рисков.
«Не знаем, пока мы многого не знаем, мало информации известно. Пока что все остается, как прежде, и будем надеяться, что так оно и будет. Я думаю, санкции против России не затронут поставки автомобилей, зачем себе в ногу стрелять? Да, я думаю, что вариант остаться [без новых иномарок] невозможен. Проблем с обслуживанием уже находящихся в России машин тоже никаких нет. Не торопитесь с плохими новостями, всё хорошо пока», - обрадовал автоэксперт.
Схожим мнением поделился с «Радиоточкой НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.
«Я, честно говоря, такого не слышал пока еще, я думаю, там вообще непонимание и со стороны руководства штаб-компаний, и со стороны производителей. Но по тем брендам, с которыми я активно работаю, такой ситуации нет. Если введут санкции по крымскому сценарию, то тогда получается, что со стороны европейских и американских производителей автомобилей просто нет. В Крым спокойно корейцы поставляют, китайцы, а часть европейских производителей не работает с Крымом, потому что он давно попал под санкции. Если по жесткому сценарию, тогда получается, что у нас часть европейцев выпадают. Я бы не стал гадать сейчас. Вчерашнее выступление [президента США Джо] Байдена меня сильно повеселило, потому что он напрямую пообещал санкции, которые как можно больше касаются российских компаний и как можно меньше касаются американских. Для ряда брендов Россия является значимым рынком, и потеря этого рынка будет для них существенна. Поэтому я не знаю, пока не хочу говорить об этом», - объяснил автодилер.
Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что кибератаки хакеров Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков.
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