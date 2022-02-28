Швейцария введет все антироссийские санкции, принятые ЕС
Швейцария введет против России все санкции, которые ранее принял Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на президента Швейцарии Иньяцио Кассиса.
Кассис уточнил, что с 28 февраля Швейцария в числе других рестрикций вводит санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и премьер-министра России Михаила Мишустина. Президент Швейцарии добавил, что финансовые санкции против перечисленных российских политиков вступают в силу немедленно.
«В связи с продолжающимся военным вмешательством России на Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля», — отметил Кассис.
Ранее стало известно, что Лавров не полетит на заседание СПЧ ООН и на конференцию по разоружению в Женеву из-за запрета пролета его самолета рядом со странами ЕС.
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