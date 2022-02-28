Швейцария введет все антироссийские санкции, принятые ЕС

Швейцария введет против России все санкции, которые ранее принял Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на президента Швейцарии Иньяцио Кассиса.

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Кассис уточнил, что с 28 февраля Швейцария в числе других рестрикций вводит санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и премьер-министра России Михаила Мишустина. Президент Швейцарии добавил, что финансовые санкции против перечисленных российских политиков вступают в силу немедленно.

«В связи с продолжающимся военным вмешательством России на Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля», — отметил Кассис.

Ранее стало известно, что Лавров не полетит на заседание СПЧ ООН и на конференцию по разоружению в Женеву из-за запрета пролета его самолета рядом со странами ЕС.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции Против РоссииШвейцария
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