АТОР сообщила о приостановлении продажи туров в Латинскую Америку
Российские туроператоры с 28 февраля приостановили продажу туров в ряд стран Латинской Америки. Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что временные ограничения затронут перелеты в Венесуэлу, Доминикану, Мексику и на Кубу. По данным организации, реализация трансатлантических маршрутов прекращается одной из первых после Европы. При этом с 28 февраля по всем карибским направлениям будут осуществляться только вывозные рейсы.
К изменениям уже присоединились авиакомпании «Аэрофлот» и Аzur Air. Предполагается, что скоро их примеру последуют авиаперевозчики Nordwind и Royal Flight.
В АТОР подчеркнули, что ограничения связаны не только с рисками изъятия воздушных судов из-за санкций, но и с удлинением времени перелета в случае изменения маршрутов. По мнению представителей рынка, это привело бы к удорожанию билетов.
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