АТОР сообщила о приостановлении продажи туров в Латинскую Америку

К изменениям уже присоединились авиакомпании «Аэрофлот» и Аzur Air. Предполагается, что скоро их примеру последуют авиаперевозчики Nordwind и Royal Flight.

В АТОР подчеркнули, что ограничения связаны не только с рисками изъятия воздушных судов из-за санкций, но и с удлинением времени перелета в случае изменения маршрутов. По мнению представителей рынка, это привело бы к удорожанию билетов.