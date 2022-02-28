АТОР сообщила о приостановлении продажи туров в Латинскую Америку

Российские туроператоры с 28 февраля приостановили продажу туров в ряд стран Латинской Америки. Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что временные ограничения затронут перелеты в Венесуэлу, Доминикану, Мексику и на Кубу. По данным организации, реализация трансатлантических маршрутов прекращается одной из первых после Европы. При этом с 28 февраля по всем карибским направлениям будут осуществляться только вывозные рейсы.

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К изменениям уже присоединились авиакомпании «Аэрофлот» и Аzur Air. Предполагается, что скоро их примеру последуют авиаперевозчики Nordwind и Royal Flight.

В АТОР подчеркнули, что ограничения связаны не только с рисками изъятия воздушных судов из-за санкций, но и с удлинением времени перелета в случае изменения маршрутов. По мнению представителей рынка, это привело бы к удорожанию билетов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиаперелетыДоминиканаМексикаВенесуэлаКуба
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