В ночь на воскресенье (по московскому времени) «Бока Хуниорс» одержала победу над бразильским «Атлетико Минейро» со счётом 2:0 и в третий раз в своей истории стала обладателем Южноамериканского кубка. Паредес появился на поле с первых минут, но уже на 53‑й минуте его заменили — футболист чувствовал себя плохо. После игры полузащитник начал давать интервью, но внезапно упал перед камерами.

По данным Tyc Sports, Паредеса доставили в больницу, где он прошёл необходимые обследования, а затем вернулся в расположение команды. Клуб опубликовал в соцсети X ролик, из которого видно, что футболист вернулся в командный отель и чувствует себя нормально.

Благодаря этой победе «Бока» установила рекорд — теперь она единолично лидирует по числу титулов в этом турнире: ранее клуб брал трофей в 2004 и 2005 годах. Южноамериканский кубок — второй по значимости клубный турнир континента; его победитель получает путёвку в Кубок Либертадорес.

Леандро Паредесу 32 года. Он — воспитанник «Бока Хуниорс»: именно в этом клубе стартовала его профессиональная карьера. Позже он защищал цвета итальянских команд «Кьево», «Рома», «Эмполи» и «Ювентус», а также выступал за французский «ПСЖ» и петербургский «Зенит». В составе «Зенита» (2017–2019) Паредес провёл 61 матч, забил 10 голов и помог команде завоевать золото чемпионата России в сезоне‑2018/19. В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира‑2022 и дважды выигрывал Кубок Америки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

