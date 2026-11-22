Согласно предварительным данным, в пятницу, 20 ноября, картина заработала в США и Канаде 56 миллионов долларов — из них 21 миллион пришёлся на предпремьерные показы.

Есть вероятность, что по итогам дебютного уик‑энда сборы достигнут примерно 120 миллионов долларов. Такой результат станет самым сильным стартом для студии Lionsgate за последние 11 лет: с 2015 года, когда в прокат вышла «Голодные игры: Сойка‑пересмешница. Часть 2», компания не фиксировала более 100 миллионов долларов за первые выходные.

Лента переносит зрителей в Панем — за 24 года до событий первой части франшизы. В центре повествования — Хеймитч Абернати (в оригинальной серии его воплотил на экране Вуди Харрельсон): фильм рассказывает о 50‑х Голодных играх и судьбе героя.

За режиссуру вновь отвечал Френсис Лоуренс, который работал над большинством картин этой киносерии. При этом отзывы критиков оказались противоречивыми. Зато аудитория встретила фильм гораздо благосклоннее: на платформе Rotten Tomatoes зрительская оценка достигла 95%, а сервис CinemaScore присвоил ленте рейтинг A‑.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сказал НСН, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» может войти в топ-5 кинолент по сборам в российском прокате по итогам года, но он вряд ли обойдет новогоднюю череду сказок.

