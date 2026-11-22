Житель ДНР отравился неизвестным веществом, подняв пятитысячную купюру
В Макеевке 21 ноября житель ДНР подобрал на улице купюру номиналом пять тысяч рублей и вскоре был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.
У мужчины диагностировали отравление веществом, которое пока не удалось идентифицировать.
Сейчас состояние пострадавшего удалось стабилизировать.
В Минздраве ДНР призвали жителей проявлять осторожность и не поднимать найденные на улице предметы. Если появятся симптомы отравления, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Певец Шаман считает, что слово «Победа» должно стать словом года
- «Иванушки International» отреагировали на появление коллектива «Аленушки»
- «Жестокое кино»: Новые «Голодные игры» обошли «Одиссею»
- Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» обошел «Одиссею»
- Экс-игрок «Зенита» упал в обморок во время интервью
- Житель ДНР отравился неизвестным веществом, подняв пятитысячную купюру
- Простая сделка: Почему россияне скупают недвижимость в Грузии
- Роберт Паттинсон стал Джеймсом Бондом после секретных проб стоимостью 500 тысяч
- В Литве заявили о непричастности к происшествию в Калининградской области
- Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию на два года раньше