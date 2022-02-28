Кадыров дал Европе срок до 31 февраля для извинений за санкции
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал европейских политиков извиниться за свои заявления относительно введения санкций против России и пообещал ввести против них нетипичные ответные меры.
По мнению политика, «набор ограничений против России абсурден», и над ними «остается только смеяться». Тем не менее, Кадыров предложил «жёстко отомстить» и принять зеркальные меры.
Глава Чечни считает, что от своих заявлений должны отказаться премьер Великобритании Борис Джонсон, глава британского МИД Лиз Трасс, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«В противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции: закрыть чеченское небо для полётов их джетов; заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках; ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках; признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение; и признать, наконец, что не бывает английского чая!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни дал европейским чиновникам срок до 31 февраля, указав, что «это будет примером и для других государств».
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