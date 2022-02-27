Хранить ли деньги в банках? Санкции съедают курсы валют
В России эксперты рассказали о вариантах развития событий после отключения страны от SWIFT для государства и граждан.
Россия в случае отключения от международной банковской системы SWIFT сможет использовать собственную систему передачи финансовых сообщений и инфраструктуру дружественных стран. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее глава думского комитета в беседе с Газетой.ру отмечал, что при отключении от SWIFT Москве придется договариваться и Китаем и другими крупными партнерами, чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия в рамках отечественной системы межбанковских платежей.
ЦБ РФ сделал заявление после появления сообщений о предстоящем отключении попавших ряда российских банков от SWIFT. Регулятор утверждает, что российская банковская система обладает достаточным запасом капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Об этом сообщает РБК.
«Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — отмечают в Центробанке.
В Сбербанке также заявили, что россиянам по-прежнему доступны операции по снятию и пополнению счетов в рублях и валюте и обмен денег без ограничений. Также можно проводить все операции по пластиковым картам всех платежных систем. Сбер заверил - санкции против банка не влияют на сохранность и доступность средств.
«Сбербанк работает в обычном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Обмен валюты проводится также без ограничений», - цитирует сообщение РИА Новости.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что совсем скоро прекратится использование банковских карт. Технологию внедряет не Запад, а прогрессивный Центробанка.
«Кредитные карты – это уже вчерашний день. Сейчас не только ЦБ России, но и многие другие Центробанки говорят о цифровых деньгах. Понятно, что когда будет внедрен цифровой рубль, а наш ЦБ хочет его внедрить в 2022 году, то это смерть всем банковским картам. Это совсем другая технология. Карты уходят в прошлое, давайте, не будем за них цепляться» - заявил Калашников.
По словам главы МИД Британии Лиз Трасс, воздействие санкций на экономику России проявится не сразу. Об этом она заявила телеканалу Sky News в воскресенье.
«(Санкции- прим. НСН) потребуют времени, чтобы оказать влияние и подорвать российскую экономику», - цитирует ее «Интерфакс».
Национализация активов иностранных компаний и граждан в России поможет не грабить россиян за границей. При этом РФ не опустит «железный занавес» - он уже существует благодаря Западу, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это (национализация средств иностранных компаний и граждан – прим. НСН) повышает шансы, что российский бизнес, российских физических лиц не будут грабить на Западе. Напомню, что последние два года никто не мог выехать от того, что ввели коронавирусные ограничения. Это вам не «железный занавес»? Нет? Явление уже имеет место быть без всякой привязки к этим событиям. Верить в коронавирус может господин Гинцбург, но не нормальные люди. Железный занавес опущен Западом. И достаточно давно,» - заявил парламентарий.
Российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля отдал приказ о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С того момента западные государства ввели «блокирующие» санкции в отношении Совкомбанка, Новикомбанка, ВТБ, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия». Сбер по решению иностранных государств в течение 30 дней обязан закрыть корреспондентские счета и отклонять любые транзакции с его участием.
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