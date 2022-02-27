Хранить ли деньги в банках? Санкции съедают курсы валют

Россия в случае отключения от международной банковской системы SWIFT сможет использовать собственную систему передачи финансовых сообщений и инфраструктуру дружественных стран. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее глава думского комитета в беседе с Газетой.ру отмечал, что при отключении от SWIFT Москве придется договариваться и Китаем и другими крупными партнерами, чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия в рамках отечественной системы межбанковских платежей.