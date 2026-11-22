Россияне покупают недвижимость в Грузии, потому что там легко совершить сделку и провести платежи, к тому же эта страна понятна российским покупателям. Об этом в беседе с НСН заявил главный редактор портала Рrian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

Ранее сооснователь и управляющий партнер международного брокера недвижимости Tranio Михаил Буланов сообщил, что спрос россиян на приобретение недвижимости в Грузии за январь - октябрь 2026 года вырос в 4,4 раза в годовом выражении. По его словам, благодаря этому страна поднялась с 17-го на восьмое место в рейтинге наиболее востребованных зарубежных направлений. Березин рассказал, почему россиян привлекает покупка недвижимости в Грузии.