Простая сделка: Почему россияне скупают недвижимость в Грузии
Эксперт по недвижимости Филипп Березин в эфире НСН отметил, что россияне чаще покупают жилье в Тбилиси и Батуми.
Россияне покупают недвижимость в Грузии, потому что там легко совершить сделку и провести платежи, к тому же эта страна понятна российским покупателям. Об этом в беседе с НСН заявил главный редактор портала Рrian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Ранее сооснователь и управляющий партнер международного брокера недвижимости Tranio Михаил Буланов сообщил, что спрос россиян на приобретение недвижимости в Грузии за январь - октябрь 2026 года вырос в 4,4 раза в годовом выражении. По его словам, благодаря этому страна поднялась с 17-го на восьмое место в рейтинге наиболее востребованных зарубежных направлений. Березин рассказал, почему россиян привлекает покупка недвижимости в Грузии.
«Подобные подсчеты зависят от того, насколько активно компания раньше работала с Грузией. Если говорить о рынке в целом, а не о показателях одной, пусть даже очень крупной компании, не думаю, что рост столь большой. Тем не менее рост есть. Он связан с тем, что Грузия остается максимально открытым и недорогим рынком для россиян. Во-первых, можно совершить сделку, во-вторых, есть разные способы ее оплаты, и грузинские застройщики делают всякие шаги на встречу россиянам, чтобы ее провести. Грузия традиционно привлекает тем, что эта страна более-менее понятная. Многие по-прежнему говорят на русском языке. Многие покупатели в Грузии были и в те времена, когда речь шла еще об одной стране», - объяснил он.
Кроме того, по словам эксперта, россиянам удобно оплачивать недвижимость в Грузии.
«Сами цены в Грузии вполне конкурентны: есть предложения даже до $50 тысяч, но большее число предложений и подороже, и посолидней. Массовое предложение в сегменте новостроек начинается от $1,5-2 тысяч за квадратный метр и выше. Застройщики практически всегда идут на рассрочки, на довольно гибкую систему оплаты. В принципе в Грузии можно взять кредит на приобретение недвижимости. Да, условия будут не слишком интересные и в процентном отношении в долларах или в лари (денежная единица Грузии – прим. НСН), но, когда не хватает суммы, такая возможность очень ценна. Главное преимущество любой страны, где россияне сейчас активно покупают недвижимость — это сам факт того, что сделку можно совершить просто. Перевод платежей гораздо более важная история, чем даже оформление документов. Сделать так, чтобы банк принял деньги, возможно далеко не везде», - уточнил Березин.
Он также раскрыл, в каких городах Грузии россияне чаще всего покупают недвижимость.
«Основных концов притяжения два — Тбилиси и Батуми. Батуми — вообще интернациональный город. Там больше 50% сделок совершают не грузины. Но в Тбилиси (россияне – прим. НСН) покупают немного больше, потому что города по размерам не сопоставимы. Но Батуми отстает незначительно. Про Грузию несколько лет назад буквально ходили легенды. Были предложения, когда собственник, начиная проект, говорил, что его расчеты позволяют претендовать чуть ли не на 35-40% доходности годовых. В Грузии можно заработать на недвижимости, но проблема в том, что предложение не маленькое, его хватает. Исходя из этого, если ты вкладываешь деньги, нужно понимать, почему именно твой объект, когда он будет достроен, в дальнейшем захотят купить, в чем его уникальность», - заключил собеседник НСН.
Ранее Филипп Березин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что россияне стали чаще продавать недвижимость в Черногории, потому что их отпугивает визовый режим, к тому же теперь ВНЖ в республике можно получить только при наличии в собственности недвижимости стоимостью от €150 тысяч.
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