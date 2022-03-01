Warner Bros. отменила релиз нового «Бэтмена» в России
Киностудия Warner Bros. отменяет выход в российских кинотеатрах нового фильма «Бэтмен». Об этом пишет Variety.
«В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает релиз художественного фильма "Бэтмен" в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — говорится в заявлении студии.
Премьера нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться 2 марта. Релиз отложен на неопределенный срок, пишет РИА ФАН.
Ранее компания Walt Disney Company приостановила поставки фильмов в кинотеатры России из-за ситуации вокруг Украины, напоминают Известия.
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