Warner Bros. отменила релиз нового «Бэтмена» в России

«В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает релиз художественного фильма "Бэтмен" в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — говорится в заявлении студии.

Премьера нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться 2 марта. Релиз отложен на неопределенный срок, пишет РИА ФАН.

Ранее компания Walt Disney Company приостановила поставки фильмов в кинотеатры России из-за ситуации вокруг Украины, напоминают Известия.

