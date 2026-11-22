Это произошло на фоне резонанса вокруг его клипа, где артист предстал в лонгсливе с образом главного героя ленты.

Как сообщает Shot, поначалу Крид не стал комментировать вопрос журналиста — вместо этого он уделил внимание поклонницам. Однако спустя несколько секунд артист заявил, что посмотрит картину, как только появится свободное время.

В конце октября Егор Крид представил клип на трек «Милый ублюдок». В ролике музыкант был в лонгсливе, на котором дизайнеры стилизовали образ героя фильма «Иди и смотри»: добавили персонажу пирсинг и татуировки, а также разместили надпись «Маркировка дистанции». После премьеры клипа в соцсетях разгорелся спор — пользователи сочли такой ход проявлением неуважения к памяти жертв Великой Отечественной войны. Сейчас в видео изображение на лонгсливе скрыто размытым квадратом, а сам певец принес извинения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

