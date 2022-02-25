Тайвань введет санкции против России
Тайвань выразил желание присоединиться к международным экономическим санкциям против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД страны.
Отмечается, что это связано с ситуацией вокруг Украины. Тайбэй продолжит тесную координацию с Вашингтоном и другими странами для принятия соответствующих мер. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что правительство сожалеет о том, что Москва вместо урегулирования споров «путем мирных дипломатических переговоров предпочла использовать силу и запугивание».
При этом не сообщается, о каких именно санкциях идет речь.
Как сообщил президент США Джо Байден, российский лидер Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР. Он был посвящен спецоперации, которую Москва начала проводить на Украине.
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