Тайвань введет санкции против России

Отмечается, что это связано с ситуацией вокруг Украины. Тайбэй продолжит тесную координацию с Вашингтоном и другими странами для принятия соответствующих мер. Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что правительство сожалеет о том, что Москва вместо урегулирования споров «путем мирных дипломатических переговоров предпочла использовать силу и запугивание».

При этом не сообщается, о каких именно санкциях идет речь.

Как сообщил президент США Джо Байден, российский лидер Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР. Он был посвящен спецоперации, которую Москва начала проводить на Украине.

