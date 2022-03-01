Япония ввела ограничения против Путина, Лаврова и Шойгу

Министерство внутренних дел Японии обнародовало детали введенных правительством страны санкций против Москвы в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает RT.

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Так, под персональные ограничения попали шесть представителей руководства РФ, в частности, глава государства Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Персональные санкции также затронут зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Если их активы в Японии будут выявлены, то их «заморозят».

Экспортные санкции Токио ввел в отношении 49 компаний и организаций, среди которых ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», госкорпорации Ростех и другие.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония ввела санкции, ограничивающие операции с Центробанком России.

Отмечается, что Япония намерена действовать вместе с мировым сообществом «для защиты основ мирового порядка».

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ФОТО: rbc.ru
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