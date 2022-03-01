Disney приостанавливает показы своих фильмов в кинотеатрах России
Компания Walt Disney Company отказалась поставлять свои фильмы в кинотеатры России, сообщает «РЕН ТВ».
Это временная мера, которая связана с проведением Москвой спецоперации на Украине. Как следует из сообщения компании, все дальнейшие решения Disney будет принимать в зависимости от ситуации.
Отмена проката со стороны Disney касается выпуска на экраны кинотеатров в том числе мультфильма «Я краснею».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что шагом к завершению военной операции России на Украине будет готовность Киева к демилитаризации и денацификации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- Mastercard заблокировала российским банкам доступ к платежной сети
- Disney приостанавливает показы своих фильмов в кинотеатрах России
- Китай назвал «окончательный» способ урегулирования украинского кризиса
- Япония ввела ограничения против Путина, Лаврова и Шойгу
- СМИ: американские биржи приостановили торги акциями российских компаний
- Приостановлена продажа автомобилей Volvo и Scania в России
- Минобороны: Россия поразила шесть колонн украинской бронетехники
- Зеленский заявил о безрезультатных переговорах с Россией
- Биткойн растет больше чем на 10%
- Ставка по ипотеке в Сбербанке выросла до 18,6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru