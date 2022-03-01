Disney приостанавливает показы своих фильмов в кинотеатрах России

Компания Walt Disney Company отказалась поставлять свои фильмы в кинотеатры России, сообщает «РЕН ТВ».

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Это временная мера, которая связана с проведением Москвой спецоперации на Украине. Как следует из сообщения компании, все дальнейшие решения Disney будет принимать в зависимости от ситуации.

Отмена проката со стороны Disney касается выпуска на экраны кинотеатров в том числе мультфильма «Я краснею».

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что шагом к завершению военной операции России на Украине будет готовность Киева к демилитаризации и денацификации.

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ФОТО: flickr/Tom Simpson
ТЕГИ:Военная ОперацияСанкции Против РоссииКинопрокатКиноМультфильмыDisney
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