Disney приостанавливает показы своих фильмов в кинотеатрах России

Это временная мера, которая связана с проведением Москвой спецоперации на Украине. Как следует из сообщения компании, все дальнейшие решения Disney будет принимать в зависимости от ситуации.

Отмена проката со стороны Disney касается выпуска на экраны кинотеатров в том числе мультфильма «Я краснею».

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что шагом к завершению военной операции России на Украине будет готовность Киева к демилитаризации и денацификации.

