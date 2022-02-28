В Японии ввели персональные санкции против Лукашенко

Власти Японии ввели персональные санкции против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал премьер страны.

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До этого в Японии заявили о вводе санкций против Центробанка России.

Ранее Минфин США ввел персональные санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также других членов Совбеза нашей страны. Отмечается, что это было сделано из-за сложившейся ситуации на Украине.

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