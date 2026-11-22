Ещё в сентябре Игорь Матвиенко, композитор и продюсер, в интервью РИА Новости анонсировал создание женской музыкальной группы «Аленушки» — она задумывалась как часть мюзикла, посвящённого «Иванушкам International». При этом продюсер не исключил, что, если коллектив найдёт своего зрителя, он сможет развиваться как самостоятельный проект.

Кирилл Туриченко рассказал, что шутливое название «Аленушки Unlimited» придумал Андрей Григорьев‑Аполлонов. «В финале концертов к нам на сцену выходили поклонницы, и мы с юмором объявляли: „С нами танцевальная группа «Аленушки Unlimited»“. Мы просто шутили, никак не ожидая, что эта идея всерьёз получит развитие», — поделился артист.

Андрей Григорьев‑Аполлонов напомнил, что коллектив с названием «Аленушки» уже появлялся в отечественном шоу‑бизнесе, но в итоге прекратил существование.

Сам Кирилл Туриченко верит в успех нового проекта: «Думаю, это будет отличный проект — ведь Игорь Игоревич Матвиенко наверняка напишет для него по‑настоящему крутые песни».

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поддержал идею продюсера Игоря Матвиенко создать женскую версию коллектива «Аленушки» и назвал такой проект интересным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

