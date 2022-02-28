Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, данная мера касается как пассажирских, так и частных рейсов. По отдельности европейские страны уже вторые сутки вводят ограничения. Россия в ответ также закрыла небо для самолетов ряда стран Европы.

Данная ситуация ударила по самым обычным пассажирам со всех сторон новой воздушной границы.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) объявило, что с 26 февраля полёты через воздушное пространство России из Польши, Чехии и Болгарии могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному ведомством или МИД России.

