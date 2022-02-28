МИД: Россия продолжит реализовывать свои интересы без оглядки на санкции

Согласно позиции российского МИД, поставками летального оружия на Украину ЕС встал на сторону «киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения».

Также по мнению российского ведомства, антироссийскими санкциями и риторикой властей ЕС развеян миф о том, что ограничения не направлены против народа России. «Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа», - подытожили в МИД.