МИД: Россия продолжит реализовывать свои интересы без оглядки на санкции
Власти России продолжат реализовывать национальные интересы, несмотря на санкции и угрозы западных стран. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
Согласно позиции российского МИД, поставками летального оружия на Украину ЕС встал на сторону «киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения».
Также по мнению российского ведомства, антироссийскими санкциями и риторикой властей ЕС развеян миф о том, что ограничения не направлены против народа России. «Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа», - подытожили в МИД.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- Ряд стран Европы заявили, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС
- Карпин отреагировал на отстранение сборной РФ от отборных матчей ЧМ
- ЕС расширил санкционный список россиян
- НАТО впервые развернет элементы сил реагирования альянса
- Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой по ситуации с пленными
- Вассерман рассказал об итоге переговоров России и Украины
- ФИФА отстранила сборную РФ от участия в отборе на ЧМ
- Британия сообщила о полной заморозке активов всех банков РФ
- Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС
- Собчак заявила о закрытии программы «Вечерний Ургант»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru