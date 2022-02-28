МИД: Россия продолжит реализовывать свои интересы без оглядки на санкции

Власти России продолжат реализовывать национальные интересы, несмотря на санкции и угрозы западных стран. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

ЕС расширил санкционный список россиян

Согласно позиции российского МИД, поставками летального оружия на Украину ЕС встал на сторону «киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения».

Также по мнению российского ведомства, антироссийскими санкциями и риторикой властей ЕС развеян миф о том, что ограничения не направлены против народа России. «Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа», - подытожили в МИД.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры