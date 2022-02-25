«Удар по Лондону!» Россия превзошла Британию «зеркальными» авиасанкциями
Москва и Лондон достигли «нулевого варианта» ограничения полетов, поэтому Британия не сможет усилить авиасанкции, сказал НСН Олег Пантелеев.
Ответ Росавиации на санкции Лондона в отношении «Аэрофлота» грозит британским авиакомпаниям потерей конкурентоспособности на азиатском направлении, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Ранее в ведомстве сообщили, что Россия запрещает прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Перед этим британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Соединенном Королевстве.
«Этот ответ является зеркальным, но по чувствительности он значительно больше для британских авиакомпаний. По крайней мере, с точки зрения количества рейсов, которые не могут быть выполнены в прежнем режиме. По некоторым оценкам, ранее британскими авиакомпаниями выполнялось более 50 рейсов в день через воздушное пространство России. Сейчас потребуется увеличить протяженность этих трасс, продолжительность полетов, и есть риск того, что британские авиакомпании в сравнении с азиатскими будут терять конкурентоспособность. Они летают через Россию в азиатский регион, это Япония, Корея, некоторые пункты назначения в Китае», - сказал Пантелеев.
При этом он отметил, что Британия не сможет ввести дополнительные авиасанкции в отношении России.
«Когда речь идет именно об ограничении полетов, то введен «нулевой вариант»: Россия не летает в Великобританию, Британия не летает в Россию. Поэтому дальнейшие санкционные войны могут разворачиваться только лишь по другим направлениям», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил 24 февраля о введении санкций в отношении российских «Аэрофлота» и банка ВТБ из-за российской военной спецоперации на Украине. Деятельность «Аэрофлота» в Великобритании будет полностью запрещена. На фоне этих новостей акции авиакомпании упали на 30% в ходе торгов на бирже.
25 февраля в Росавиации объявили о «зеркальных мерах», которые вступили в силу с 11:00 пятницы.
При этом в ведомстве отметили, что предложили Великобритании провести консультации в связи с «недружественными шагами» Лондона, но получили отказ, что стало законным основанием для введения Россией ответных мер.
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