«Удар по Лондону!» Россия превзошла Британию «зеркальными» авиасанкциями

Ответ Росавиации на санкции Лондона в отношении «Аэрофлота» грозит британским авиакомпаниям потерей конкурентоспособности на азиатском направлении, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Ранее в ведомстве сообщили, что Россия запрещает прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Перед этим британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон запрещает деятельность «Аэрофлота» в Соединенном Королевстве.