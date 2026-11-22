Певец Шаман считает, что слово «Победа» должно стать словом года
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман, полагает, что словом года‑2026 должно стать слово «Победа». Об этом музыкант заявил в беседе с РИА Новости, когда его попросили назвать слово, достойное такого звания.
Инициатива «Слово года» — это федеральный проект, который в 2024 году запустили импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». В нынешнем году отбор слова проходит в рамках концепции «География языка». Главная задача проекта — выявить слова, которые сплачивают страну и одновременно отражают особенности и идентичность разных регионов. Сбор подходящих вариантов начался 20 августа и охватил все регионы России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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