США запретили операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ

В сообщении управления по контролю за иностранными активами американского Минфина говорится, что данная мера «эффективно обездвиживает любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у лиц из США, где бы они ни находились».



Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония ввела санкции, ограничивающие операции с Центробанком России, сообщает телеканал «360».