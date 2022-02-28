США запретили операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ
Министерство финансов США ввело запрет на операции с Центробанком РФ, Минфином РФ и российским Фондом национального благосостояния (ФНБ), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении управления по контролю за иностранными активами американского Минфина говорится, что данная мера «эффективно обездвиживает любые активы ЦБ РФ, находящиеся в США или у лиц из США, где бы они ни находились».
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония ввела санкции, ограничивающие операции с Центробанком России, сообщает телеканал «360».
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