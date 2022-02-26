Польские футболисты отказались играть стыковой матч ЧМ-2022 против России

По его словам, это связано с эскалацией агрессии РФ в отношении Украины.

«Достаточно слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины... Это единственно правильное решение», - написал Кулеша.

Он добавил, что Польский футбольный союз ведёт переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы выработать и представить ФИФА общую позицию.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что из-за ситуации на Украине российские и украинские футболисты будут проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.

