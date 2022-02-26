Польские футболисты отказались играть стыковой матч ЧМ-2022 против России
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своём Twitter заявил, что сборная Польши не желает проводить стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против команды России.
По его словам, это связано с эскалацией агрессии РФ в отношении Украины.
«Достаточно слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины... Это единственно правильное решение», - написал Кулеша.
Он добавил, что Польский футбольный союз ведёт переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы выработать и представить ФИФА общую позицию.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что из-за ситуации на Украине российские и украинские футболисты будут проводить свои домашние матчи на нейтральных полях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,2 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
350 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
13,3 млн+181 тыс. / сут.
- Эстония и Латвия закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов
- «Каждый решает сам». Познер и СЖР - о санкциях Роскомнадзора в военное время
- СМИ узнали, когда примут решение об отключении России от SWIFT
- СМИ: в жилой дом в Киеве попала украинская ракета
- Россияне пожаловались на сбои в работе Twitter
- Володин заявил, что Зеленский сбежал из Киева
- Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Киргизии
- Михаил Делягин: Национализация в РФ защитит россиян на Западе от грабежа
- Польские футболисты отказались играть стыковой матч ЧМ-2022 против России
- Медведев не исключил арест средств иностранцев в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru