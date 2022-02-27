Франция планирует ужесточать антироссийские санкции

Действия будут координироваться с европейцами и с США. Речь идет об экономических и финансовых ограничительных мерах.

Кроме того, лидер Франции решил «принимать меры на национальном уровне, замораживая активы ряда российских физлиц».

Также сообщается о планах обсудить на уровне ЕС меры по ограничению доступа РФ к системе SWIFT.

Как сообщалось ранее, все банки России, против которых введены санкции, а при необходимости и другие кредитные учреждения, будут исключены из SWIFT.

