«Канье, Шнур и беспредел!»: Музыкальная индустрия пережила «турбулентный год»

КАНЬЕ В МОСКВЕ

После начала спецоперации на Украине топовые западные артисты отказались от выступлений в России, при этом в это темное царство в 2024-м начали пробиваться лучи света, в которых оказался эпатажный американский рэпер Канье Уэст, о возможном выступлении которого в Москве заговорили в мае.

Еще в декабре 2023-го Уэст назначил россиянина Гошу Рубчинского главным дизайнером своего бренда Yeezy, а в марте предстал перед папарацци в толстовке с надписью на русском «Черные псы». Вместе с этим рэпер «прославился» на весь мир эксплуатацией откровенных образом своей жены, Бьянки Цензори, что подогрело к нему интерес даже со стороны далеких от музыки россиян.

В начале мая в СМИ появились новости о том, что Канье выступит в «Лужниках» 8 июня, однако продюсер Яна Рудковская утверждала, что он приедет в Россию не летом, а «гораздо позже». В итоге музыкант появился в Москве 30 июня. Согласно официальной версии, Уэст прилетел на день рождения Рубчинского, продегустировав по такому случаю блины, пельмени и три вида икры, по неофициальной – присматривал площадку для выступления в Москве. Новой датой его выступления назвали 6 сентября, а в Госдуме заговорили про провал «культуры отмены», однако концерт так и не состоялся.

СМИ осталось лишь смаковать гипотетические гонорары Уэста за выступление в Москве. Назывались суммы от 3 до 8 млн долларов.

«То, что кто-то предлагает 8 миллионов долларов, я могу опровергнуть, потому что эта сумма не окупилась бы никоим образом. Это невозможно сделать в наших условиях, на нашем стадионе. Я думаю, что это выдуманная сумма», – сказал в этой связи НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Со своей стороны, гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев подтвердил НСН факт переговоров с музыкантом.

«Да, мы правда вели переговоры с Канье Уэстом, при этом никто не предлагал ему 8 миллионов долларов. Для Канье важна не сумма, для него важен партнер на этой стороне. Не в деньгах вопрос. Любой состоятельный человек может предложить Уэсту и 10, и 15 миллионов долларов, но это не значит, что рэпер к нему поедет. Уэст больше ценит отношение», - сказал собеседник НСН.

«ОРАНЖЕВЫЕ» АНГЛИЧАНЕ

В начале сентября компании «Яндекс» удалось провести в Казахстане фестиваль Park Live с участием артистов из Великобритании, США и других недружественных стран. Этому предшествовал разрыв российской компании с казахстанским билетным оператором Ticketon, породивший в индустрии дискуссию о «поглощениях» и «выжигании конкурентов».

Перед Park Live от участия «отвалился» главный хедлайнер, британская рок-группа Placebo, а уже после его начала из лайн-апа пропал американский рэпер Brennan Savage. Тем не менее, место Placebo заняла другая британская группа The Kooks, перед русско-казахстанской публикой также выступили экс-фронтмен британской рок-группы Kasabian Том Мейган, хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord, рэпер из США Tyga и другие артисты.

«Мы сейчас находимся в таком турбулентном времени, где политическая подоплека, конечно, имеет ключевое значение. И то, что на этом фоне что-то происходит, и происходит достойно, я считаю, что это очень круто. The Kooks, - это очень изящный выход из положения. Не скажу, что равноценная, но вполне достойная замена. Видимо, ребята из The Kooks не так сильно и остро ощущают давление фан-сообщества или каких-то активистов из Украины или еще откуда-то. Тут я думаю, что заметную роль в принятии решений играют личные отношения, поэтому ребятам из The Kooks это было более оранжево, чем ребятам из Placebo. Поздравляю своих коллег с прекрасным результатом и в общем даже с победой. Первый блин был отнюдь не комом: атмосфера прекрасная, отзывы замечательные. Я думаю, что будущее у Park Live в Алматы, безусловно, на ближайшие годы есть однозначно», - сказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Летом в Россию впервые приехала корейская K-Pop группа LIGHTSUM, выступившая в «Лужниках» на новой площадке «МТС Live Лето». В Москву также заглядывали легендарные американские рэперы ONYX.

При этом были отменены выступления в России американского рэпера Xzibit, которые анонсировал продюсер сибирской фолк-группы Otyken, а также концерты американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) и француженки Эммы Шапплин.

На этом фоне лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявил на концерте в Белграде, что скучает по российским фанатам, дав надежду, что в 2025-м году на российских площадках все-таки станет жарко.