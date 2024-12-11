«Канье, Шнур и беспредел!»: Музыкальная индустрия пережила «турбулентный год»
Канье Уэст добрался Москвы, но оставил фанатов без концерта, Placebo не удалось сорвать фестивальные планы «Яндекса», рок-музыкантов пытались «отменить» недружественные СМИ, а «Ленинград» остался с деньгами, но без концертов.
Российская музыкальная индустрия в 2024 году вспомнила о западных артистах, в СМИ вновь всплывали «черные списки» музыкантов, продолжились отмены концертов и фестивалей, а Сергей Шнуров попытался заглушить новыми альбомами слухи о «черной метке».
КАНЬЕ В МОСКВЕ
После начала спецоперации на Украине топовые западные артисты отказались от выступлений в России, при этом в это темное царство в 2024-м начали пробиваться лучи света, в которых оказался эпатажный американский рэпер Канье Уэст, о возможном выступлении которого в Москве заговорили в мае.
Еще в декабре 2023-го Уэст назначил россиянина Гошу Рубчинского главным дизайнером своего бренда Yeezy, а в марте предстал перед папарацци в толстовке с надписью на русском «Черные псы». Вместе с этим рэпер «прославился» на весь мир эксплуатацией откровенных образом своей жены, Бьянки Цензори, что подогрело к нему интерес даже со стороны далеких от музыки россиян.
В начале мая в СМИ появились новости о том, что Канье выступит в «Лужниках» 8 июня, однако продюсер Яна Рудковская утверждала, что он приедет в Россию не летом, а «гораздо позже». В итоге музыкант появился в Москве 30 июня. Согласно официальной версии, Уэст прилетел на день рождения Рубчинского, продегустировав по такому случаю блины, пельмени и три вида икры, по неофициальной – присматривал площадку для выступления в Москве. Новой датой его выступления назвали 6 сентября, а в Госдуме заговорили про провал «культуры отмены», однако концерт так и не состоялся.
СМИ осталось лишь смаковать гипотетические гонорары Уэста за выступление в Москве. Назывались суммы от 3 до 8 млн долларов.
«То, что кто-то предлагает 8 миллионов долларов, я могу опровергнуть, потому что эта сумма не окупилась бы никоим образом. Это невозможно сделать в наших условиях, на нашем стадионе. Я думаю, что это выдуманная сумма», – сказал в этой связи НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Со своей стороны, гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев подтвердил НСН факт переговоров с музыкантом.
«Да, мы правда вели переговоры с Канье Уэстом, при этом никто не предлагал ему 8 миллионов долларов. Для Канье важна не сумма, для него важен партнер на этой стороне. Не в деньгах вопрос. Любой состоятельный человек может предложить Уэсту и 10, и 15 миллионов долларов, но это не значит, что рэпер к нему поедет. Уэст больше ценит отношение», - сказал собеседник НСН.
«ОРАНЖЕВЫЕ» АНГЛИЧАНЕ
В начале сентября компании «Яндекс» удалось провести в Казахстане фестиваль Park Live с участием артистов из Великобритании, США и других недружественных стран. Этому предшествовал разрыв российской компании с казахстанским билетным оператором Ticketon, породивший в индустрии дискуссию о «поглощениях» и «выжигании конкурентов».
Перед Park Live от участия «отвалился» главный хедлайнер, британская рок-группа Placebo, а уже после его начала из лайн-апа пропал американский рэпер Brennan Savage. Тем не менее, место Placebo заняла другая британская группа The Kooks, перед русско-казахстанской публикой также выступили экс-фронтмен британской рок-группы Kasabian Том Мейган, хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord, рэпер из США Tyga и другие артисты.
«Мы сейчас находимся в таком турбулентном времени, где политическая подоплека, конечно, имеет ключевое значение. И то, что на этом фоне что-то происходит, и происходит достойно, я считаю, что это очень круто. The Kooks, - это очень изящный выход из положения. Не скажу, что равноценная, но вполне достойная замена. Видимо, ребята из The Kooks не так сильно и остро ощущают давление фан-сообщества или каких-то активистов из Украины или еще откуда-то. Тут я думаю, что заметную роль в принятии решений играют личные отношения, поэтому ребятам из The Kooks это было более оранжево, чем ребятам из Placebo. Поздравляю своих коллег с прекрасным результатом и в общем даже с победой. Первый блин был отнюдь не комом: атмосфера прекрасная, отзывы замечательные. Я думаю, что будущее у Park Live в Алматы, безусловно, на ближайшие годы есть однозначно», - сказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Летом в Россию впервые приехала корейская K-Pop группа LIGHTSUM, выступившая в «Лужниках» на новой площадке «МТС Live Лето». В Москву также заглядывали легендарные американские рэперы ONYX.
При этом были отменены выступления в России американского рэпера Xzibit, которые анонсировал продюсер сибирской фолк-группы Otyken, а также концерты американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) и француженки Эммы Шапплин.
На этом фоне лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявил на концерте в Белграде, что скучает по российским фанатам, дав надежду, что в 2025-м году на российских площадках все-таки станет жарко.
СПИСКИ, КОТОРЫХ НЕТ
В 2024 году в СМИ дважды всплывали «черные списки» артистов, которым якобы запретили выступать в России. При этом появлялись они, как правило, в проукраинских изданиях, признанных иноагентами в РФ.
В феврале был опубликован первый запретный список, согласно которому под запрет якобы попали участники «голой вечеринки» Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюк’oZа и Анна Асти, а также Алексей Кортнев, группы «Слот», The Matrixx, «Монгол Шуудан», «План Ломоносова» и ряд других групп.
Тем не менее, Билан собрал в июне «ВТБ Арену», Глюк’oZу ждал впереди июльский перформанс в Красноярске, а Асти с Киркоровым и вовсе выступят в Новый год в Барвихе, да и у панков с рокерами никаких глобальных проблем не возникло.
Группа «СЛОТ» разошлась с вокалисткой Нуки и уже выступает в новом составе. Несмотря на локальные отмены, продолжили туры по стране Диана Арбенина, «Звери», «Йорш» с «Планом Ломоносова», «Операция пластилин», да и другие рок-группы.
«Концерт (в Южно-Сахалинске – прим. НСН) был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты (…) Я должна молчать об этом? Какого черта? Нельзя сносить вот это беззаконие», - возмущалась в конце февраля Диана Арбенина.
Ну а в октябре был обнародован второй «черный список», который удивил даже главного борца за отмены артистов, главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Здесь в числе «запрещенных» музыкантов оказались Наталья Подольская, Джиган, группа «25/17», Найк Борзов, Гуф, Instasamka и другие артисты, много и успешно выступающие в России.
«Это не наш список, мы к этому никакого отношения не имеем, не понимаем, кто это делает. Бывало, что нормальные артисты, которые всегда поддерживали власть, вдруг появляются в этих списках. После с ними прекращают контракты, осложняется концертная деятельность. Думаю, это делают какие-то конкуренты. Таким образом убирают нормальных людей с рынка шоу-бизнеса. На мой взгляд, если кто-то понимает, что в этот список его вписали по беспределу, нужно идти в правоохранительные органы и самому на себя писать заявление. Пусть органы в отношении него проводят проверку и принимают решение», - сказал НСН Бородин.
В Кремле также подтвердили, что никаких «черных списков» артистов в России нет.
«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ШНУРОВ И «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
В 2024 году продолжилась «загадочная история» с концертами Сергея Шнурова, а точнее – с их отсутствием.
Весной 2022 года лидер группы «Ленинград» фонтанировал на всю страну яркими и злободневными песнями и клипами, в числе которых были «Прощай, элита», «Входа нет», «Геополитическая», «Москвич», «Иноагент» и другие, а летом вновь прошелся по губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Начало 2023-го ознаменовалось «Гендерной» и «Психотерапевтической», однако потом Шнуров ушел в тень, а осенью 2023-го был отменен его концерт в «Лужниках».
В ходе судебного процесса музыканта с организаторами того концерта (компания «Артлайф») выяснилось, что тогда же власти Санкт-Петербурга не согласовали концерт «Ленинграда» на «Газпром Арене». С тех пор Шнуров не давал концертов в России (выступая исключительно на корпоративах), хоть и никогда не фигурировал ни в каких «списках».
До прогремевшего на всю страну коллаба Шнура с Инстасамкой и альбома «Синяя Богиня», в соцсетях музыканта в этом году царил почти полный штиль, в котором всплыли две новости о грядущих концертах на Бали и в Пхукете в январе 2025 года.
Сам же Шнуров в начале декабря пришел на «НАШЕ Радио», но довольно туманно высказался о перспективах концертов в России.
«Прежде всего, нам нужно сбросить хотя бы пару килограммов, чтобы помещаться на сцене. Собственно говоря, как только мы это сделаем, мы обязательно начнем выступать. А вообще, мне кажется, проблема веса сильно преувеличена, зачем с ней бороться? Лучше смириться, это по-христиански», - сказал лидер «Ленинграда», отвечая на вопрос, ждать ли выступлений группы в 2025 году «не в заморских местах».
Со своей стороны, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН все-таки допустил, что речь может идти о «черной метке».
«"Черную метку" Шнурову индустрия вряд ли даст, потому что организаторы его концертов (в "Лужниках" и на "Газпром Арене" - прим. НСН) - это далеко не вся индустрия, которая еще пока трепыхается. Есть другие независимые промоутеры, которые могут позволить Шнуру и прочим артистам выступать (…) Но я боюсь, что есть другие причины, по которым Шнуров не выступает в России. Они под водой, можно о них только догадываться. Я думаю, что "черную метку" Шнуру могла дать администрация президента, это гораздо более серьезная организация», – пояснил Ратников.
Вместе с тем суд между Шнуровым и «Артлайф» раскрыл рекордные гонорары артиста, которому должны были заплатить 140 млн рублей за «Лужники» и 100 млн рублей за «Газпром Арену». Музыканту успели дать 140 млн рублей аванса, которые он не хочет отдавать, из-за чего и возникла судебная тяжба.
ВЕТЕР ОТМЕН
Самым драматичным событием 2024 года стал мартовский теракт в «Крокус Сити Холле» на концерте группы «Пикник». В результате расстрела зрителей и поджога здания погибло не менее 145 человек, более 500 получили ранения, а одна из лучших концертных площадок страны была уничтожена.
На фоне этой чудовищной трагедии и атак беспилотников на разные регионы России были перенесены несколько крупных рок-фестивалей, в числе которых, в частности, оказались «Кардиограмма» (Екатеринбург), «Нашествие» (Калужская область), «Фэнтези фест» (Тульская область) и «Чернозем» (Воронежская область).
При этом самым скандальным стал рок-фестиваль «Ветер Сибири», прошедший в начале августа в Новосибирске. В числе его участников были заявлены около 30 групп, половина которых перед начало фестиваля просто пропала из лайн-апа. В их числе, в частности, оказались группы «25/17», «СерьГа», «Гудтаймс», «Нейромонах Феофан», Lascala, Сергей Бобунец, Helvegen, Nagart, «Операция Пластилин», «ДМЦ» и Sellout.
Подавляющее большинство участников «отмененных» групп заявили НСН, что возмущены действиями организаторов фестиваля.
«Наше фестивальное выступление отменилось за два часа до выезда в аэропорт. Всего отменилось порядка 15 коллективов, но с нами поступили максимально некрасиво, это случилось даже не за сутки, а за два часа до выезда. Самое интересное, что афиша с логотипом нашей группы висела вплоть до самого утра дня выступления. Свои деньги мы не получили», - рассказала НСН солистка группы Lascala Аня Грин.
Со своей стороны, директор «Гудтаймс» Андрей Ефименко сказал НСН, что узнал об отмене за 10 дней до начала фестиваля, отметив, что «мы не получили ни одной оплаты, ни авансов, ничего». Дима Коняхин из Helvegen также сообщил, что «организаторы не выполнили ничего из того, о чем мы договаривались. При этом организаторы «Ветра Сибири» уже объявляют лайн-ап 2025 года.
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