«Ахинея и выдумка!»: Продюсер Финкельштейн развеял слухи о концерте Канье Уэста за $8 млн
Непрофессионалы сливают информацию, а журналисты ее додумывают, заявил в интервью НСН Евгений Финкельштейн, отметив, что гонорар артиста в восемь миллионов долларов не окупить концертом в Москве.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН назвал выдуманной сумму в 8 миллионов долларов, которую якобы предлагали за концерт в Москве американскому рэперу Канье Уэсту.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что компания Финкельштейна предлагала Уэсту около $4 млн, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников - $3 млн, агентство жены Владимира Познера - $5 млн, а самое большое предложение на $8 млн сделала «одна из крупнейших промышленных компаний России». Рэпер якобы согласился на него, но потом передумал.
«То, что кто-то предлагает 8 миллионов долларов, я могу опровергнуть, потому что эта сумма не окупилась бы никоим образом. Это невозможно сделать в наших условиях, на нашем стадионе. Я думаю, что это выдуманная сумма. Привезти таких артистов – это не просто взять и предложить деньги. Деньги - это, конечно, главное, но это вторично. Должны быть люди, которые умеют это делать», – сказал Финкельштейн.
По его мнению, если и есть «промышленная компания», которая вела переговоры с Уэстом, она действует непрофессионально.
«Промышленная компания? Судя по всему, это делает какая-то непрофессиональная компания, которая тоже пытается провести переговоры с Канье Уэстом, и поэтому это звучит как ахинея! Если ведутся переговоры, обычно об этом знают несколько человек. Если об этом знает Mash, значит ему кто-то сливает информацию, подогревая аудиторию, а это не профессионально. Ни один промоутер, пока не существует контракта, озвучивать переговоры с артистом не будет. При этом некоторые журналисты додумывают за всех», – заключил собеседник НСН.
Финкельштейн также отметил, что сейчас глубокая осень и проводить стадионный концерт в Москве уже невозможно.
В конце июня 2024 года Канье Уэст прилетел в Москву на фоне слухов о его возможном выступлении в российской столице. Официальной причиной появления в России музыканта называли день рождения его дизайнера Гоши Рубчинского, однако, по неофициальным данным, он присматривал концертные площадки.
Telegram-канал Baza утверждал летом, что Уэсту предлагали за концерт в Москве $5 млн, а его возможной датой называли 7 сентября. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников говорил тогда НСН, что гонорар в пять миллионов долларов «сегодня готовы предложить не промоутеры, а только тусовочные баснословно богатые нувориши», которым все равно, на что тратить деньги. При этом он усомнился, что концерт состоится.
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