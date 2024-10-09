«Ахинея и выдумка!»: Продюсер Финкельштейн развеял слухи о концерте Канье Уэста за $8 млн

«То, что кто-то предлагает 8 миллионов долларов, я могу опровергнуть, потому что эта сумма не окупилась бы никоим образом. Это невозможно сделать в наших условиях, на нашем стадионе. Я думаю, что это выдуманная сумма. Привезти таких артистов – это не просто взять и предложить деньги. Деньги - это, конечно, главное, но это вторично. Должны быть люди, которые умеют это делать», – сказал Финкельштейн.

По его мнению, если и есть «промышленная компания», которая вела переговоры с Уэстом, она действует непрофессионально.

«Промышленная компания? Судя по всему, это делает какая-то непрофессиональная компания, которая тоже пытается провести переговоры с Канье Уэстом, и поэтому это звучит как ахинея! Если ведутся переговоры, обычно об этом знают несколько человек. Если об этом знает Mash, значит ему кто-то сливает информацию, подогревая аудиторию, а это не профессионально. Ни один промоутер, пока не существует контракта, озвучивать переговоры с артистом не будет. При этом некоторые журналисты додумывают за всех», – заключил собеседник НСН.

Финкельштейн также отметил, что сейчас глубокая осень и проводить стадионный концерт в Москве уже невозможно.