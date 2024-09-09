«Турбулентность и смелые англичане»: Продюсеры о перспективах Yandex Park Live в Казахстане

Фестиваль Yandex Park Live, прошедший в выходные в Казахстане, можно считать победой организаторов, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, однако советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий указал, что перспективы проекта зависят от политики.

С 6 по 8 сентября в Казахстане прошел музыкальный фестиваль Park Live, в числе хедлайнеров которого изначально были заявлены британская рок-группа Placebo, хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord и рэпер из США Tyga. 2 сентября группа Placebo отказалась от участия в фестивале, а уже после его начала из лайн-апа пропал американский рэпер Brennan Savage. Кроме того, часть зрителей не попала на выступление бывшего фронтмена британской рок-группы Kasabian Тома Мейгана, которого «подвинули» по времени. Однако Ратникова не смутили эти «отмены».