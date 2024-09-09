«Турбулентность и смелые англичане»: Продюсеры о перспективах Yandex Park Live в Казахстане
Эдуард Ратников в эфире НСН назвал достойным состав участников фестиваля и поздравил организаторов, а Владимир Зубицкий связал его перспективы с политикой и позициями «Яндекса» в Казахстане.
Фестиваль Yandex Park Live, прошедший в выходные в Казахстане, можно считать победой организаторов, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, однако советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий указал, что перспективы проекта зависят от политики.
С 6 по 8 сентября в Казахстане прошел музыкальный фестиваль Park Live, в числе хедлайнеров которого изначально были заявлены британская рок-группа Placebo, хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord и рэпер из США Tyga. 2 сентября группа Placebo отказалась от участия в фестивале, а уже после его начала из лайн-апа пропал американский рэпер Brennan Savage. Кроме того, часть зрителей не попала на выступление бывшего фронтмена британской рок-группы Kasabian Тома Мейгана, которого «подвинули» по времени. Однако Ратникова не смутили эти «отмены».
«Фестиваль Yandex Park Live прошел замечательно, насколько мне известно, правда, я там, к сожалению, не был. Поздравляю организаторов – "Мельница" игрок старый, проверенный и борозды, как говорится, не испортит. Мы сейчас находимся в таком турбулентном времени, где политическая подоплека, конечно, имеет ключевое значение. И то, что на этом фоне что-то происходит, и происходит достойно, я считаю, что это очень круто. Поздравляю своих коллег с прекрасным результатом и в общем даже с победой. Первый блин был отнюдь не комом: атмосфера прекрасная, отзывы замечательные. Я думаю, что будущее у Park Live в Алматы, безусловно, на ближайшие годы есть однозначно», - сказал Ратников.
После отказа от участия Placebo организаторы фестиваля поставили на их хедлайнерское место другую британскую группу The Kooks. Продюсер связал «смелость» англичан с меньшим давлением фанатов и активистов.
«Что касается замены на The Kooks, - это очень изящный выход из положения. Не скажу, что равноценная, но вполне достойная замена. Видимо, ребята из The Kooks не так сильно и остро ощущают давление фан-сообщества или каких-то активистов из Украины или еще откуда-то. Тут я думаю, что заметную роль в принятии решений играют личные отношения, поэтому ребятам из The Kooks это было более оранжево, чем ребятам из Placebo. Насчет выступления артиста из Kasabian - такое, к сожалению, иногда бывает, хорошо, что не полная отмена», - пояснил собеседник НСН.
Со своей стороны, Владимир Зубицкий назвал "сложными" перспективы превращения Yandex Park Live в ежегодный фестиваль.
«Если позиции "Яндекса" в Казахстане будут сильными, этот фестиваль может стать традиционным. Все зависит от ситуации. Почему они делают там, на ближайших (к России – прим. НСН) территориях? Потому что иностранные артисты не едут в Россию. Но там тоже все непросто, как видите, - отказался хедлайнер и так далее. Это сложная вещь», - сказал Зубицкий.
Руководитель VK Fest Зоя Новикова ранее рассказала НСН о хедлайнерах фестиваля, собравшего летом 2024 года 205 тысяч зрителей в пяти городах России.
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