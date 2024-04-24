Путин: Никто из участников теракта в «Крокусе» не уйдет от возмездия
Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выявлять участников, заказчиков и спонсоров теракта в «Крокус сити холле», заявил президент России Владимир Путин.
«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», - сказал он в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, под эгидой Совета безопасности РФ.
Как добавил Путин, целью терактов в разных регионах мира является подрыв конституционных основ другой страны и разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. По его словам, за подобными происшествиями стоят радикальные группировки и правительства других стран
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 145 человек, свыше 550 пострадали.
Ранее Следственный комитет России выявил связь между обвиняемыми в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru