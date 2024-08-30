«Не рекомендуют до выборов»: В Otyken подтвердили перенос выступления Xzibit в России

Американский рэпер Xzibit не приедет в октябре в России, чтобы дать совместный тур с группой Otyken, сообщил в интервью НСН продюсер российского коллектива Андрей Медонос.

Ранее сообщалось, что Xzibit, также известный в России как ведущий телешоу MTV «Тачка на прокачку», выступит вместе с Otyken 4, 5 и 6 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Медонос отметил, что у музыкантов возникли вопросы с визами.