«Не рекомендуют до выборов»: В Otyken подтвердили перенос выступления Xzibit в России
Прямого запрета в США на выступление Xzibit в России нет, но есть рекомендация не делать это до выборов, сказал в эфире НСН Андрей Медонос, отметив, что сам американский артист очень расстроен.
Американский рэпер Xzibit не приедет в октябре в России, чтобы дать совместный тур с группой Otyken, сообщил в интервью НСН продюсер российского коллектива Андрей Медонос.
Ранее сообщалось, что Xzibit, также известный в России как ведущий телешоу MTV «Тачка на прокачку», выступит вместе с Otyken 4, 5 и 6 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Медонос отметил, что у музыкантов возникли вопросы с визами.
«Мы узнали об отмене три дня назад. У нас уже всё было готово: предоплата, аренда… У меня даже артисты, группа Otyken, еще об этом не знают. Для Xzibit прямого запрета нет, но ему не рекомендуют ездить до выборов президентов США (запланированных на 5 ноября - прим. НСН). Конкретики нет, нет такого, что правительство говорит ему: "Вот, поддержка России". Это не говорится в лоб, но подразумевается, читается намеками, между строк запрета на выезд», - сказал Медонос.
При этом он отметил, что инициатива о выступлении в России шла именно от Xzibit, хотевшего снять клип в Сибири.
«Он очень хотел приехать в Россию с двумя товарищами. Сейчас они, конечно, переживают. Это была их инициатива выступать с Otyken. Они и трек с нами записали, и клип – они свою часть сняли в Канаде, а мы свою здесь. Сначала они хотели приехать сюда на съемку клипа, чтобы снять его в Сибири, мы начали оформлять визы, но они по каким-то причинам передумали и сказали, что, как вы клип выпустите, мы сразу приедем, чтобы его качнуть», - заключил собеседник НСН.
Xzibit ранее анонсировал в соцсетях выступления в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге совместно с Otyken, однако позже удалил публикацию. После этого Медонос пояснил, что американца попросили добавить информацию о российских спонсорах предстоящих выступлений. В апреле 2024 года Xzibit выпустил ремикс на песню «Belief» сибирской фолк-группы, отмечает «Радиоточка НСН».
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