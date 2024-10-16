Рэп, «Козлы» и ураган: Москва осталась без концерта Tekashi69, но уже мечтает о Джареде Лето

ОТ КАНЬЕ ДО ДАНИЭЛЯ: «ВИЗЫ И УРАГАН»

С начала мая 2024 года Москву начали будоражить слухи о возможном выступление в российской столице американского рэпера Канье Уэста. Их пик пришелся на 30 июня, когда музыкант приехал в Москву на день рождения своего дизайнера Гоши Рубчинского. Однако ни летом, ни осенью концерт не состоялся.

В августе появилась информация о выступлении в Москве другого американского рэпера, Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV), также известного в России как ведущий телешоу MTV «Тачка на прокачку». Сообщалось об октябрьском туре музыканта вместе с российской группой Otyken, но и он был отменен.

Ну а теперь пришло время 28-летнего уроженца Бруклина Даниэля Эрнандеса, также известного как Tekashi 6IX9INE или просто Tekashi69. Его концерт должен был состояться в Москве 19 октября, однако источник НСН сообщил, что выступление перенесли из-за проблем артиста с визой.

По его данным, выяснилось, что у рэпера есть налоговая задолженность, из-за этого сроки оформления визы затянулись, а там подоспел и ураган «Милтон», из-за которого соответствующие ведомства закрылись. Теперь обсуждается возможность выступления Эрнандеса в Москве в другую дату, 21 декабря.

Источник отметил, что речь идет не только о российской столице, но и о переносе выступлений рэпера в пяти городах, в числе которых Дубай и Франкфурт.

При этом на сайте «МТС Live Холла» информация о концерте Tekashi69 остается актуальной, правда, при попытке купить билеты высвечивается информация, что их уже нет. Информации об отмене концерта там пока тоже нет.

НСН отправила запрос в МТС с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент выхода материала мы еще не получили ответ.