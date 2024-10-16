Рэп, «Козлы» и ураган: Москва осталась без концерта Tekashi69, но уже мечтает о Джареде Лето

28-летний американский рэпер-провокатор уже выступал в Москве после начала СВО, но сейчас оказался заложником урагана. Организаторы концерта молчат, а журналисты уже «платят» 100 миллионов лидеру группы 30 Seconds to Mars.

Американский рэпер Tekashi 6IX9INE, судя по всему, повторит печальный опыт Канье Уэста и Xzibit, концерты которых в Москве широко анонсировались в СМИ, но так и не состоялись.

28-летний исполнитель должен был выступить на площадке «МТС Live Холл» 19 октября, но в планы рэпера вмешались визовые проблемы и ураган. На этом фоне журналисты уже трубят о переговорах с лидером группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето о выступлениях в Москве и Питере.

Концерт рэпера Tekashi 6IX9INE в Москве перенесли

ОТ КАНЬЕ ДО ДАНИЭЛЯ: «ВИЗЫ И УРАГАН»

С начала мая 2024 года Москву начали будоражить слухи о возможном выступление в российской столице американского рэпера Канье Уэста. Их пик пришелся на 30 июня, когда музыкант приехал в Москву на день рождения своего дизайнера Гоши Рубчинского. Однако ни летом, ни осенью концерт не состоялся.

В августе появилась информация о выступлении в Москве другого американского рэпера, Xzibit (Элвин Натаниэль Джойнер IV), также известного в России как ведущий телешоу MTV «Тачка на прокачку». Сообщалось об октябрьском туре музыканта вместе с российской группой Otyken, но и он был отменен.

Ну а теперь пришло время 28-летнего уроженца Бруклина Даниэля Эрнандеса, также известного как Tekashi 6IX9INE или просто Tekashi69. Его концерт должен был состояться в Москве 19 октября, однако источник НСН сообщил, что выступление перенесли из-за проблем артиста с визой.

По его данным, выяснилось, что у рэпера есть налоговая задолженность, из-за этого сроки оформления визы затянулись, а там подоспел и ураган «Милтон», из-за которого соответствующие ведомства закрылись. Теперь обсуждается возможность выступления Эрнандеса в Москве в другую дату, 21 декабря.

Источник отметил, что речь идет не только о российской столице, но и о переносе выступлений рэпера в пяти городах, в числе которых Дубай и Франкфурт.

При этом на сайте «МТС Live Холла» информация о концерте Tekashi69 остается актуальной, правда, при попытке купить билеты высвечивается информация, что их уже нет. Информации об отмене концерта там пока тоже нет.

НСН отправила запрос в МТС с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент выхода материала мы еще не получили ответ.

«Не рекомендуют до выборов»: В Otyken подтвердили перенос выступления Xzibit в России

«ВЫ - НОРМАЛЬНЫЕ!»: БЕЗ «КОЗЛОВ», НО С ЛЕТО?

В отличие от Канье Уэста и Xzibit, Даниэль Эрнандес уже выступал в Москве после начала спецоперации на Украине. В конце сентября 2022 года Tekashi69 дал концерт на московском Adrenaline Stadium (нынешний VK Stadium) на мероприятии от организаторов внезапно отмененного хип-хоп фестивале Banger Fest.

«Вы - моя семья, Россия - мой второй дом», - заявил тогда рэпер со сцены фанатам.

После концерта он дал несколько интервью, заявив, что в США врут о России.

«Мое решение – это мое решение. Я люблю Россию. И люди врут в США, когда говорят про войну. Когда я приехал в Россию, вы пришли, и вы нормальные, и вы делаете всё правильно», — сказал Tekashi69 в интервью «Известиям».

Эрнандеса называют неоднозначным и провокационным рэпером, который действует на грани фола и в жизни, и в музыке. Эпатирует он и внешним видом – например, татуировкой «69» на лбу, роднящей его образ с рэпером-иноагентом Моргенштерном, а также разноцветными волосами и капами на зубах, за которые он получил прозвище «скитлз».

Это понравилось российским блогерам. В частности, вскоре после концерта медиафутбольная команда Goats (ФК «Козлы») сообщила, что Tekashi69 станет ее вратарем, заменив на этом посту 157-сантиметрового блогера Эльдара Джарахова. В соцсетях появилось тогда несколько видео, где американский рэпер общается с «Козлами».

Однако визовые проблемы и ураган, сорвавший визит президента США Джо Байдена в Германию, судя по всему не дадут продолжиться этой коллаборации.

Интересно, что продюсер группы Otyken Андрей Медонос, рассказывая НСН о причинах переноса тура Xzibit, также говорил о проблемах с визами, указав при этом и на намеки, читающиеся «между строк».

«Для Xzibit прямого запрета нет, но ему не рекомендуют ездить до выборов президента США (запланированных на 5 ноября - прим. НСН). Конкретики нет, нет такого, что правительство говорит ему: "Вот, поддержка России". Это не говорится в лоб, но подразумевается, читается намеками, между строк запрета на выезд», - добавил Медонос.
«Мы скучали по вам, ребята!»: Джаред Лето шокировал Запад приветом российским фанатам

Однако российские продюсеры и журналисты все-таки верят в выступление звезд мирового уровня в России. По данным Telegram-канала Shot, российские организаторы начали переговоры о выступлениях в Москве и Петербурге с лидером группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето, который на недавнем концерте в Белграде признался, что скучал по российским фанатам.

Отмечается, что Лето заплатят около 100 млн рублей, что несколько не дотягивает до гонорара Сергею Шнурову за отмененный концерт в «Лужниках».

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