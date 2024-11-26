«Как-то некрасиво»: Шнуров рассказал, почему предложил сотрудничество Инстасамке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что сам предложил сотрудничество Инстасамке, с которой они недавно выпустили совместный мини-альбом.

«Я вообще ничего записывать-то не хотел. Я написал песню "За деньги нет", потом думаю, ну как-то некрасиво будет, если я наеду на девчонку, которая в принципе мне ничего плохого не сделала. (…) Я нашел контакты, говорю: "Ребята, вот такая песня, давайте, если хотите, вместе выпустим». И потом мы решили, что вместе что-то сделаем», - сказал Шнуров в интервью ТАСС.