«Как-то некрасиво»: Шнуров рассказал, почему предложил сотрудничество Инстасамке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что сам предложил сотрудничество Инстасамке, с которой они недавно выпустили совместный мини-альбом.

«Я вообще ничего записывать-то не хотел. Я написал песню "За деньги нет", потом думаю, ну как-то некрасиво будет, если я наеду на девчонку, которая в принципе мне ничего плохого не сделала. (…) Я нашел контакты, говорю: "Ребята, вот такая песня, давайте, если хотите, вместе выпустим». И потом мы решили, что вместе что-то сделаем», - сказал Шнуров в интервью ТАСС.

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Музыкант уклонился от ответа на вопрос, было ли это с его стороны пиар-ходом, назвав при этом причину, почему Инстасамка не станет новой солисткой «Ленинграда».

«По одной простой причине. Потому что она не из Ленинграда», - пояснил Шнуров.

По его словам, солисткой «Ленинграда» остается Ксения Руденко, при этом Флорида Чантурия, недавно родившая ребенка, также остается с группой.

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Шнурову нужнее сотрудничество с Инстасамкой, чем ей с ним.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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