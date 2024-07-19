«Без мата и алкоголя»: Шнуров согласился за 240 млн рублей «молчать» в Москве и Питере

ВОЙНА ИСКОВ: ДВА КОНЦЕРТА И ТРИ МИЛЛИОНА

«Война исков», поданных в Арбитражный суд Москвы, превратилась в увлекательный сериал, участники которого начали раскрывать тайны друг друга.

Из материалов суда, имеющихся в распоряжении НСН, следует, что гонорар Шнурову и его команде за концерт в «Лужниках» должен был составить 140 млн рублей (или $1,75 млн с учетом курса доллара на дату заключения договора). Музыканту заплатили аванс в размере 90 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что в мае 2023 года был подписан договор и о втором концерте «Ленинграда», о котором ранее нигде не сообщалось. Планировалось, что он состоится в середине октября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, а группе Шнурова должны были выплатить за это выступление 100 млн рублей ($1,3 млн на дату заключения договора). Музыкантам выплатили аванс в размере 50 млн рублей, однако власти так и не согласовали выступление. Реклама и продажа билетов на этот концерт так и не была запущена.

После того, как мирно разойтись не удалось, организаторы концерта сумели отсудить у артиста 140 млн рублей (авансы за концерты в Москве и Питере) в качестве «необоснованного обогащения». При этом в начале июля было принято и положительное для Шнурова решение – суд удовлетворил его иск на 60 млн рублей, речь шла о второй части оплаты за концерт в «Лужниках» и неустойке на 10,4 млн рублей. На данный момент все решения судов обжалованы, при этом стороны конфликта, отвечая на запросы НСН, отказались от комментариев, мотивируя это нежеланием навредить самим себе.