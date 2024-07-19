«Без мата и алкоголя»: Шнуров согласился за 240 млн рублей «молчать» в Москве и Питере
Власти не согласовали концерты «Ленинграда» в «Лужниках» и на «Газпром Арене», организаторы хотят вернуть 140-миллионный аванс, а Шнуров намерен отсудить у них 60 млн рублей.
Судебная тяжба между представителями Сергея Шнурова и организаторами несостоявшегося концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» подтвердила информацию НСН о рекордных гонорарах артиста, а также открыла множество интересных подробностей.
Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» должен был состояться 16 сентября 2023 года, однако 14 сентября организаторы (ООО "АртЛайф") заявили об отмене стадионника. Шнуров отказался возвращать аванс, после чего стороны начали подавать встречные иски, и конфликт выплеснулся в публичное поле.
ВОЙНА ИСКОВ: ДВА КОНЦЕРТА И ТРИ МИЛЛИОНА
«Война исков», поданных в Арбитражный суд Москвы, превратилась в увлекательный сериал, участники которого начали раскрывать тайны друг друга.
Из материалов суда, имеющихся в распоряжении НСН, следует, что гонорар Шнурову и его команде за концерт в «Лужниках» должен был составить 140 млн рублей (или $1,75 млн с учетом курса доллара на дату заключения договора). Музыканту заплатили аванс в размере 90 млн рублей.
Кроме того, выяснилось, что в мае 2023 года был подписан договор и о втором концерте «Ленинграда», о котором ранее нигде не сообщалось. Планировалось, что он состоится в середине октября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, а группе Шнурова должны были выплатить за это выступление 100 млн рублей ($1,3 млн на дату заключения договора). Музыкантам выплатили аванс в размере 50 млн рублей, однако власти так и не согласовали выступление. Реклама и продажа билетов на этот концерт так и не была запущена.
После того, как мирно разойтись не удалось, организаторы концерта сумели отсудить у артиста 140 млн рублей (авансы за концерты в Москве и Питере) в качестве «необоснованного обогащения». При этом в начале июля было принято и положительное для Шнурова решение – суд удовлетворил его иск на 60 млн рублей, речь шла о второй части оплаты за концерт в «Лужниках» и неустойке на 10,4 млн рублей. На данный момент все решения судов обжалованы, при этом стороны конфликта, отвечая на запросы НСН, отказались от комментариев, мотивируя это нежеланием навредить самим себе.
«ОРГАНЫ ПРОТИВ ШНУРОВА»: БЕЗ МАТА И АЛКОГОЛЯ
После известия об отмене концерта в «Лужниках» глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева объяснила НСН, что «его не согласовали, вот и все». При этом, по данным источников НСН, сторона Шнурова отказалась возвращать гонорар, поскольку не было «официального документа» об отмене концерта.
Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, 25 августа организаторы сообщили музыканту, что «концерт не состоится по причине несогласования с администрацией города». Зная это, Шнуров все равно приехал в «Лужники» в день концерта 16 сентября, не только встретившись с фанатами, но и взяв с собой нотариуса, который зафиксировал, что «арена закрыта». Сторона музыканта считает, что причиной срыва концерта является несоблюдение организатором процедуры предварительного согласования с мэрией Москвы. Не получив официального документа о запрете концерта, Шнуров решил не отдавать полученный аванс, а наоборот - отсудить его вторую часть.
Со своей стороны, организаторы концерта в «Лужниках» утверждают, что предлагали Шнурову перенести его на другую дату в 2024 году и альтернативные площадки - «Открытие Арену» или «Стадион ВТБ», однако артист отказался. Что касается концерта в Санкт-Петербурге, то организаторы указывают, что его не согласовали «органы государственной власти», не уточняя, какие именно органы.
Кроме того, в ходе судебного процесса стало известно и о «дополнительном соглашении» в рамках договора о концерте в «Лужниках», в рамках которого «Шнуров как актер» взял на себя ряд обязательств.
В частности, он отказался от выступлений на корпоративах и публичных комментариев политических событий в России. Шнуров также должен был вести здоровый образ жизни, следить за внешним видом, выглядеть «аккуратно, привлекательно и эффектно», а также минимизировать или полностью исключить употребление алкоголя. Ну а на самом концерте артист должен был обойтись без «нецензурных слов и выражений», что наверняка бы удивило поклонников фирменного стиля «Ленинграда». Однако, концерт так и не состоялся.
Событийный продюсер Табриз Шахиди ранее объяснял НСН, что гонорар в 50-60 млн рублей за стадионный концерт в «Лужниках» является нормой, однако суммы выше 1 млн долларов назвал «очень странной ситуацией». Со своей стороны, продюсер Александр Кушнир говорил НСН, что «миллион долларов за концерт – это мечты любой российской группы»
При этом экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков указывал НСН, что у Шнурова «талант себя продавать» и гонорары на уровне миллиона долларов для него вполне реальны.
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