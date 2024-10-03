Песков заявил, что не знает о «черных списках» артистов
Кремлю неизвестно о каких-либо «черных списках» артистов, которым запрещено выступать в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RTVI.
«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — указал представитель Кремля.
В то же время Песков допустил, что позиция артистов относительно специальной военной операции может «вызывать неприятие организатора» какого-либо мероприятия, пишет «Свободная пресса». Однако это никак не связано с Кремлем.
Ранее СМИ сообщили, что в России якобы появился новый список «запрещенных» артистов, в него включили 79 музыкантов и коллективов, в том числе аполитичных и поддерживающих власть.
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