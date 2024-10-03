Песков заявил, что не знает о «черных списках» артистов

Кремлю неизвестно о каких-либо «черных списках» артистов, которым запрещено выступать в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RTVI.

«Попали по беспределу»: Бородин назвал новый список «запрещенных» артистов фейком

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — указал представитель Кремля.

В то же время Песков допустил, что позиция артистов относительно специальной военной операции может «вызывать неприятие организатора» какого-либо мероприятия, пишет «Свободная пресса». Однако это никак не связано с Кремлем.

Ранее СМИ сообщили, что в России якобы появился новый список «запрещенных» артистов, в него включили 79 музыкантов и коллективов, в том числе аполитичных и поддерживающих власть.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:КремльДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры