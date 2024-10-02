«Попали по беспределу»: Бородин назвал новый список «запрещенных» артистов фейком

Тем, кто поддерживает власть, но все равно попал в перечень, собеседник НСН посоветовал обращаться в правоохранительные органы и инициировать проверку.

«Мы наблюдаем за этими вбросами и прекрасно понимаем, что это просто кому-то выгодно. К нам вчера обратился один из артистов, ситуация простая: он выступал в театрах, давал концерты, имел много контрактов. Каким-то образом его включили в этот список и человек попал в стоп-лист. Его никуда не приглашают, не заключают новые контракты. Сейчас разбираемся, откуда взялся этот вброс, проводят проверку. Тем не менее артист пострадал как морально, так и финансово. На мой взгляд, если кто-то понимает, что в этот список его вписали по беспределу, нужно идти в правоохранительные органы и самому на себя писать заявление. Пусть органы в отношении него проводят проверку по данному факту. Дальше ему дадут решение, что он не попадал в поле зрения, чист перед законом. Все выставляется в социальные сети, в СМИ, и человек таким образом очищается. Мы сейчас будем заниматься аналогичным делом», - подытожил он.

Ранее в соцсетях лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова появился анонс его выступлений на Бали и в Пхукете в январе 2025 года. При этом с осени 2023 года, когда были отменены концерты Шнурова в «Лужниках» и на «Газпром-Арене», музыкант не давал больших концертов в России и был замечен только на корпоративах, напоминает «Радиоточка НСН»

