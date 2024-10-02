«Попали по беспределу»: Бородин назвал новый список «запрещенных» артистов фейком
Музыкантам, которые не нарушали закон, но попали в новый «черный список» следовало бы обратиться к правоохранительным органам с просьбой провести проверку, заявил НСН Виталий Бородин.
Новый список «запрещенных» артистов - происки конкурентов, которые пытаются лишить человека выступлений и контрактов, сообщил в беседе с НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
По данным СМИ, в начале сентября среди российских рекламных и ивент-агентств распространили новый список «запрещенных» артистов. В перечне представлено 79 музыкантов и групп, включая аполитичных артистов и сторонников власти. Большинство исполнителей в стоп-листе выступают на русском языке (Найк Борзов, 25/17, Джиган и другие), но также в список включили и западных звезд (Beyonce, Lana del Rey, Metallica и другие). Бородин заверил, что не имеет отношения к новому списку.
«Это не наш список, мы к этому никакого отношения не имеем, не понимаем, кто это делает. Бывало, что нормальные артисты, которые всегда поддерживали власть, вдруг появляются в этих списках. После с ними прекращают контракты, осложняется концертная деятельность. Думаю, это делают какие-то конкуренты. Таким образом убирают нормальных людей с рынка шоу-бизнеса. Помимо артистов в этих списках иногда попадаются и чиновники, которые реально работают на благо родины и не были замечены в каких-то коррупционных делах», - заявил он.
Тем, кто поддерживает власть, но все равно попал в перечень, собеседник НСН посоветовал обращаться в правоохранительные органы и инициировать проверку.
«Мы наблюдаем за этими вбросами и прекрасно понимаем, что это просто кому-то выгодно. К нам вчера обратился один из артистов, ситуация простая: он выступал в театрах, давал концерты, имел много контрактов. Каким-то образом его включили в этот список и человек попал в стоп-лист. Его никуда не приглашают, не заключают новые контракты. Сейчас разбираемся, откуда взялся этот вброс, проводят проверку. Тем не менее артист пострадал как морально, так и финансово. На мой взгляд, если кто-то понимает, что в этот список его вписали по беспределу, нужно идти в правоохранительные органы и самому на себя писать заявление. Пусть органы в отношении него проводят проверку по данному факту. Дальше ему дадут решение, что он не попадал в поле зрения, чист перед законом. Все выставляется в социальные сети, в СМИ, и человек таким образом очищается. Мы сейчас будем заниматься аналогичным делом», - подытожил он.
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