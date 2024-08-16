«Мошенничество или форс-мажор?»: Рок-группы возмущены чудесами с лайн-апом «Ветра Сибири»

ЧТО ДУМАЮТ МУЗЫКАНТЫ: «ЗА ДВА ЧАСА ДО САМОЛЕТА!»

Подавляющее большинство участников «отмененных» групп заявили НСН, что возмущены действиями организаторов «Ветра Сибири». И только один из лидеров «25/17» Антон Завьялов призвал воздержаться от негатива.

«С отменами мы, конечно, сталкивались, но чтобы об этом не сообщили зрителям, не припомню таких случаев. Ситуации бывают абсолютно разные, бывают форс-мажоры, организатор не всегда может на них повлиять. Мы даже не выехали в город, нам сообщили об этом не перед тем, как мы должны были выходить на сцену», - пояснил «Ант».

А вот с группой Lascala произошла более жесткая история. Музыкантам сообщили от отмене буквально перед вылетом, сообщила НСН фронтвумен группы Аня Грин.

«Наше фестивальное выступление отменилось за два часа до выезда в аэропорт. Всего отменилось порядка 15 коллективов, но с нами поступили максимально некрасиво, это случилось даже не за сутки, а за два часа до выезда. Самое интересное, что афиша с логотипом нашей группы висела вплоть до самого утра дня выступления. Свои деньги мы не получили. Это был выезд на три дня, и мы с музыкантами потеряли работу в июне, когда этот же организатор перенес фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге. При этом о переносе фестиваля мы узнали из соцсетей за несколько дней до его начала. Тогда мы начали переживать за фестиваль «Ветер Сибири», организатор обещал внести оплату, - если не завтра, то сегодня. Мы получили оплату билетов на самолет, но нас смутил тот факт, что они возвратные. Мы позвонили в гостиницу и начали беспокоиться, поскольку там сказали, что нет брони, нам ответили: не переживайте, все будет хорошо. Через несколько часов выясняется, что нас не ждут. Организатор сказал, что, к сожалению, не может выполнить обязательств». – возмутилась Грин.

Директор «Гудтаймс» Андрей Ефименко рассказал НСН, что узнал об отмене за 10 дней до начала фестиваля.

«Да, действительно. Мы были заявлены на фестиваль «Ветер Сибири» и нас отстранили от участия в нем в конце июля, за 10 или 9 дней до его официального начала. Претензии к организаторам у нас, конечно же, есть, потому что договоры были подписаны, но мы не получили по ним ни одной оплаты, ни авансов, ничего. Организаторы все время нас кормили завтраками: войдите в положение, сейчас сложное время, пожалуйста, немножечко потерпите. Вот уже завтра мы отправим денежки, сейчас ждем транш от спонсоров, еще что-то ждем-ждем-ждем, а по итогу я понял, что, скорее всего, ничего не будет. Мы на своих ресурсах сняли информацию об участии в фестивале еще в июне, потому что с этим же организатором мы также неуспешно посотрудничали по фестивалю «Кардиограмма», который по итогу тоже был отменен примерно за десять дней до начала, с той лишь разницей, что «Ветер Сибири» состоялся. Группа «Гудтаймс» пострадала из-за этой ситуации меньше всего, потому что мы просто не выехали из своего города. Мы съездили на фестиваль в Переславль-Залесский и просто вернулись по домам, а у некоторых ребят был тур и логистика была подстроена под этот фестиваль, которая поломалась», - отметил Ефименко.

При этом директор «Гудтаймс» отметил, что ему говорили о полной отмене фестиваля.

«Организаторы отменили наше выступление со словами, что не пришли какие-то пивные спонсоры и они вынуждены отменить фестиваль. Я получил информацию, что фестиваль был полностью отменен, но нас, конечно же, приглашают на следующий год, и у нас будет 100-процентная предоплата. Но по опыту с фестивалем «Кардиограмма» доверия к «Ветру Сибири» у меня никакого не осталось, и сотрудничать с этими людьми мы больше не будем», - пообещал Ефименко.

Со своей стороны, Дима Коняхин из Helvegen признался НСН, что впервые столкнулся с подобной ситуацией.

«Претензий предостаточно. Из-за этих людей у нас была внесена смута в концертный график и график личной жизни, что повлекло за собой финансовые, логистический и психологические трудности. Ситуация не то что бы стандартная, тут все остро, такое впервые. Организаторы не выполнили ничего из того о чем мы договаривались», - возмутился создатель из Helvegen.



ВОЗМУЩЕНИЕ ФАНАТОВ: «РАССТРОЕННЫЕ И РАЗЪЯРЕННЫЕ»

Аня Грин сказала НСН, что фанаты группы Lascala узнали об ее «отмене» уже «на поле», при этом со стороны это выглядело, как решение музыкантов, а не организаторов.

«Люди просыпались утром, видели, что их любимая группа приезжает, покупали билеты, приезжали на поле, скандировали наше название, а им говорили, что, к сожалению, группа не смогла приехать. Это говорилось без объяснения причин и выглядело так, что группа сама не захотела приезжать. Людей не оповещали, и слушатели были обмануты. Люди ехали их разных регионов, чтобы услышать огромное количество любимых исполнителей, а по факту, уже на поле им сказали, что этих артистов не будет. Когда люди решили сдать билеты, организаторы прикрылись статьей, что билеты не сдаются, если до начала мероприятия меньше трех дней. Поступило огромное количество жалоб от фанатов. Нам удалось объяснить, что вина не наша, но были и те, кто решил, что мы сами не захотели приезжать», - отметила вокалистка Lascala.

Андрей Ефименко рассказал НСН о жалобах фанатов «Гудтаймс», а также о ботах и цензуре в соцсетях фестиваля.

«Мы получили ни одну жалобу от поклонников «Гудтаймс». Они говорили, что купили билеты на фестиваль, в том числе из-за нас. Я видел, что неугодные комментарии из паблика «Ветер Сибири» просто чистились и удалялись, людей вносили в черный список, чтобы они не портили позитивную атмосферу. Там остались только комментарии: «Вау, это был так круто, лучшее мероприятие, что я видел». Конечно же, это чушь, большинство комментариев в том же «ВКонтакте» написано откровенными ботами, страницы которых были созданы позавчера. Это просто детский сад», – возмутился директор «Гудтаймс».

Лидер Helvegen Дима Коняхин подтвердил НСН, что «нам пишут расстроенные и даже разъяренные фанаты, которые купили билеты именно на нас».