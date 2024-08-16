«Мошенничество или форс-мажор?»: Рок-группы возмущены чудесами с лайн-апом «Ветра Сибири»
Аня Грин сказала в эфире НСН, что группу Lascala «отменили» за два часа до самолета, директор «Гудтаймс» назвал случившееся «детским садом», лидер Helvegen возмутился «надувательством», и только в «25/17» призвали понять и простить организаторов фестиваля.
Представители сразу нескольких известных рок-групп в интервью НСН рассказали, что возмущены ситуацией с фестивалем «Ветер Сибири», прошедшим в начале августа в Новосибирске. Они обвинили организаторов в мошеннической схеме, по которой из 30 заявленных групп половину «отменили» за несколько дней до его начала без уведомления зрителей, а недовольным не вернули деньги за билеты.
Первым проблему озвучил в соцсетях концертный директор ряда групп Вадим Петин. Об отлучении от фестиваля рассказали НСН вокалистка группы «Ласкала» Аня Грин, директор «Гудтаймс» Андрей Ефименко, участник «25/17» Антон Завьялов, а также лидер группы Helvegen Дима Коняхин, а вот организаторы фестиваля не ответили на запрос «Национальной службы новостей».
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: «ПОЛОВИНА ЛАЙН-АПА»
Как сообщил Вадим Петин, 15 из 30 заявленных на фестиваль артистов в конечном итоге были вычеркнуты из лайн-апа. В их числе, в частности, оказались группы «25/17», «СерьГа», Сергей Бобунец, «Гудтаймс», «Нейромонах Феофан», Lascala, Helvegen, Nagart, «Операция Пластилин», «ДМЦ» и Sellout.
«Сценарий отмен был примерно одинаковым у всех – организатор связывался с представителем артиста и сообщал, что фестиваль не нашёл средств для исполнения обязательств перед ними и привезти их не представляется возможным с финансовой точки зрения», - рассказал Петин.
При этом он отметил, что зрителям не сообщали об изменениях лайн-апа, а деньги за билеты не возвращали, ссылаясь на то, что они продавались на фестиваль, а не конкретного артиста, да и вообще за три дня до его начала она приобретают статус «невозвратных».
Вадим Петин объяснил НСН, почему решил рассказать об этом спустя две недели после проведения фестиваля.
«Возмутило в первую очередь, да и, наверное, в единственную именно неоповещение зрителей о существенном урезании лайнапа. Сокращения и отмены фестивалей полностью – с таким, полагаю, в последние годы сталкивались все. А вот так, чтобы мероприятие прошло со столь серьёзным изменением состава участников и об этом ничего не было сказано – это первый и единственный случай в моей очень длинной практике. Спусковым крючком стало то, что организатор объявил об успешном проведении фестиваля и, как ни в чем не бывало, сообщил об открытии продаж на следующий год. Сейчас наверняка происходит активный букинг и попытка подписать договоры на 2025 год, чтобы дать зрителям надежду, что фестиваль состоится и такие-то исполнители на нём выступят. Говоря о случившемся публично, есть шанс повлиять на то, чтобы артистов, согласившихся в этом участвовать, было как можно меньше. Учтя всю информацию, они смогут решить, надо ли вообще иметь дело с этими организаторами», - сказал Петин.
ЧТО ДУМАЮТ МУЗЫКАНТЫ: «ЗА ДВА ЧАСА ДО САМОЛЕТА!»
Подавляющее большинство участников «отмененных» групп заявили НСН, что возмущены действиями организаторов «Ветра Сибири». И только один из лидеров «25/17» Антон Завьялов призвал воздержаться от негатива.
«С отменами мы, конечно, сталкивались, но чтобы об этом не сообщили зрителям, не припомню таких случаев. Ситуации бывают абсолютно разные, бывают форс-мажоры, организатор не всегда может на них повлиять. Мы даже не выехали в город, нам сообщили об этом не перед тем, как мы должны были выходить на сцену», - пояснил «Ант».
А вот с группой Lascala произошла более жесткая история. Музыкантам сообщили от отмене буквально перед вылетом, сообщила НСН фронтвумен группы Аня Грин.
«Наше фестивальное выступление отменилось за два часа до выезда в аэропорт. Всего отменилось порядка 15 коллективов, но с нами поступили максимально некрасиво, это случилось даже не за сутки, а за два часа до выезда. Самое интересное, что афиша с логотипом нашей группы висела вплоть до самого утра дня выступления. Свои деньги мы не получили. Это был выезд на три дня, и мы с музыкантами потеряли работу в июне, когда этот же организатор перенес фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге. При этом о переносе фестиваля мы узнали из соцсетей за несколько дней до его начала. Тогда мы начали переживать за фестиваль «Ветер Сибири», организатор обещал внести оплату, - если не завтра, то сегодня. Мы получили оплату билетов на самолет, но нас смутил тот факт, что они возвратные. Мы позвонили в гостиницу и начали беспокоиться, поскольку там сказали, что нет брони, нам ответили: не переживайте, все будет хорошо. Через несколько часов выясняется, что нас не ждут. Организатор сказал, что, к сожалению, не может выполнить обязательств». – возмутилась Грин.
Директор «Гудтаймс» Андрей Ефименко рассказал НСН, что узнал об отмене за 10 дней до начала фестиваля.
«Да, действительно. Мы были заявлены на фестиваль «Ветер Сибири» и нас отстранили от участия в нем в конце июля, за 10 или 9 дней до его официального начала. Претензии к организаторам у нас, конечно же, есть, потому что договоры были подписаны, но мы не получили по ним ни одной оплаты, ни авансов, ничего. Организаторы все время нас кормили завтраками: войдите в положение, сейчас сложное время, пожалуйста, немножечко потерпите. Вот уже завтра мы отправим денежки, сейчас ждем транш от спонсоров, еще что-то ждем-ждем-ждем, а по итогу я понял, что, скорее всего, ничего не будет. Мы на своих ресурсах сняли информацию об участии в фестивале еще в июне, потому что с этим же организатором мы также неуспешно посотрудничали по фестивалю «Кардиограмма», который по итогу тоже был отменен примерно за десять дней до начала, с той лишь разницей, что «Ветер Сибири» состоялся. Группа «Гудтаймс» пострадала из-за этой ситуации меньше всего, потому что мы просто не выехали из своего города. Мы съездили на фестиваль в Переславль-Залесский и просто вернулись по домам, а у некоторых ребят был тур и логистика была подстроена под этот фестиваль, которая поломалась», - отметил Ефименко.
При этом директор «Гудтаймс» отметил, что ему говорили о полной отмене фестиваля.
«Организаторы отменили наше выступление со словами, что не пришли какие-то пивные спонсоры и они вынуждены отменить фестиваль. Я получил информацию, что фестиваль был полностью отменен, но нас, конечно же, приглашают на следующий год, и у нас будет 100-процентная предоплата. Но по опыту с фестивалем «Кардиограмма» доверия к «Ветру Сибири» у меня никакого не осталось, и сотрудничать с этими людьми мы больше не будем», - пообещал Ефименко.
Со своей стороны, Дима Коняхин из Helvegen признался НСН, что впервые столкнулся с подобной ситуацией.
«Претензий предостаточно. Из-за этих людей у нас была внесена смута в концертный график и график личной жизни, что повлекло за собой финансовые, логистический и психологические трудности. Ситуация не то что бы стандартная, тут все остро, такое впервые. Организаторы не выполнили ничего из того о чем мы договаривались», - возмутился создатель из Helvegen.
ВОЗМУЩЕНИЕ ФАНАТОВ: «РАССТРОЕННЫЕ И РАЗЪЯРЕННЫЕ»
Аня Грин сказала НСН, что фанаты группы Lascala узнали об ее «отмене» уже «на поле», при этом со стороны это выглядело, как решение музыкантов, а не организаторов.
«Люди просыпались утром, видели, что их любимая группа приезжает, покупали билеты, приезжали на поле, скандировали наше название, а им говорили, что, к сожалению, группа не смогла приехать. Это говорилось без объяснения причин и выглядело так, что группа сама не захотела приезжать. Людей не оповещали, и слушатели были обмануты. Люди ехали их разных регионов, чтобы услышать огромное количество любимых исполнителей, а по факту, уже на поле им сказали, что этих артистов не будет. Когда люди решили сдать билеты, организаторы прикрылись статьей, что билеты не сдаются, если до начала мероприятия меньше трех дней. Поступило огромное количество жалоб от фанатов. Нам удалось объяснить, что вина не наша, но были и те, кто решил, что мы сами не захотели приезжать», - отметила вокалистка Lascala.
Андрей Ефименко рассказал НСН о жалобах фанатов «Гудтаймс», а также о ботах и цензуре в соцсетях фестиваля.
«Мы получили ни одну жалобу от поклонников «Гудтаймс». Они говорили, что купили билеты на фестиваль, в том числе из-за нас. Я видел, что неугодные комментарии из паблика «Ветер Сибири» просто чистились и удалялись, людей вносили в черный список, чтобы они не портили позитивную атмосферу. Там остались только комментарии: «Вау, это был так круто, лучшее мероприятие, что я видел». Конечно же, это чушь, большинство комментариев в том же «ВКонтакте» написано откровенными ботами, страницы которых были созданы позавчера. Это просто детский сад», – возмутился директор «Гудтаймс».
Лидер Helvegen Дима Коняхин подтвердил НСН, что «нам пишут расстроенные и даже разъяренные фанаты, которые купили билеты именно на нас».
МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ ФОРС-МАЖОР?
По мнению Вадима Петина, случившееся можно назвать обманом музыкантов и зрителей: собрав кассу на громких именах, они «сэкономили» на гонорарах.
«Безусловно, можно. Ты объявляешь 30 артистов, используя их имена и товарные знаки, продаешь билеты на определенный лайнап. А вместо этого на сцену выходят лишь 15 из них. Есть те зрители, которые приехали ради конкретных исполнителей, по итогу выступивших, и они наверняка остались довольны, им дела не было до остальных. Судя по отзывам, такие есть. Но те, кто ехал именно на отменённые команды, либо и на тех, кто выступил, и на других, не вышедших на сцену, – они, конечно, обломались, а заплатили при этом совершенно за другое. Я уверен, что не было ни email-, ни смс-рассылок, и точно не было своевременного обновления лайнапа на сайте. Поэтому те люди, которые выехали заранее из других регионов и рассчитывали увидеть определенный состав и конкретных музыкантов, понимали, что их артистов не будет, уже в процессе, в том числе прямо на поле. Это и есть обман или как минимум введение в заблуждение», - пояснил Петин.
С ним согласился директор «Гудтаймс» Андрей Ефименко.
«Я не знаю, какая была схема, но предполагаю, что ее суть была в том, чтобы дотянуть до конца с оплатой и отменами артистов. Насколько я понимаю, люди до последнего не знали, что большая половина лайн-апа срезана с фестиваля. Если я не ошибаюсь, они анонсировали отмену артистов за три дня до мероприятия. Согласно законам, за 10 дней до начала мероприятия купивший билеты может потребовать возмещение 50% стоимости, за 5 дней – 30%, а за три дня средства не возвращаются. Как я понял, на жалобы люди получали ответы, что это всего лишь изменения в программе, фестиваль состоится, вы покупали билет на фестиваль, а не конкретного артиста, но это, конечно, детский сад, так никто не делают. Я предполагаю, что такая мошенническая схема была проработана организаторами в самом начале. Думаю, что такой и был план: просто анонсировать кучу артистов, максимально форсить рекламу по ним и просто отменить, не выплатив никакие неустойки», – предположил Ефименко.
Создатель Helvegen Дима Коняхин также назвал это «надувательством».
«Надувательство чистой воды. После того, как нам написали, что нас не ждут, они не стали менять афишу, объявлять об отмене нашей группы и ряда других групп. Не убирали рекламу на «Яндексе» с нашим именем, не убирали таргет, а на сайте сделали страницу со списком артистов «временно не работающей». Можно ли назвать это обманом музыкантов и зрителей? Бескомпромиссное да. На нас сделали деньги», - подчеркнул музыкант.
ЧТО ДАЛЬШЕ: ЛУЧШЕ «ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!»
Вадим Петин сказал НСН, что решил предать огласке эту историю не ради какого-то «бойкота», а чтобы предупредить другие группы.
«Бойкот? Нет, это громкое слово. Я не собираюсь ничего объявлять. Цель этого поста – предупредить артистов, которым сейчас будут писать организаторы фестиваля «Ветер Сибири» с предложением выступить в следующем году. В первую очередь это относится к тем, кто в этом году приехал. По отзывам от них всё было плюс-минус нормально. Ну, не у всех, но в целом ничего страшного. Гонорар заплачен, гостиница забронирована, билеты куплены – перед ними обязательства выполнены. Но у тех, кого сняли (иногда в последний момент), совершенно другая история», - пояснил он.
Андрей Ефименко также сказал, что «Гудтаймс» не будет судиться с организаторами.
«Никакие предоплаты нам не были присланы, несмотря на то, что у нас был подписан договор с четкими сроками. По-хорошему, конечно, мы могли бы подать в суд на организаторов и получить неустойки, но заниматься этим мы не будем. Мы просто не будем больше сотрудничать с данными людьми, чего всем и советуем, если вы не хотите оказаться в такой ситуации, как группа «Гудтаймс» и еще порядка 15 артистов, в том числе больших артистов, которые стоят серьезных денег, - там были группа «25/17», «Нейромонах Феофан». Люди покупают билеты, чтобы их увидеть, а по итогу получают что-то странное», - пояснил он.
Ну а Аня Грин сказала, что Lascala целый год молчала о косяках на прошлом «Ветре Сибири», а теперь жалеет, что не послушала коллег из «Плана Ломоносова».
«В прошлом году группа Lascala выступила на фестивале «Ветер Сибири», косяков было огромное количество, но мы договорились, что промолчим и никому об этом не расскажем, а организатор учтет все проблемы. Но в этом году мы поняли, что это молчание сослужило нам плохую службу. Организатор не сказал нам спасибо за молчание, а вместо этого снял с самолета. В прошлом году меня предупреждала группа «План Ломоносова». Я им сказала: «Ребят, ну с вами так обошлись, но можно же перетерпеть». Они ответили: «Зачем терпеть, с вами же так же обошлись, вы были на этом саундчеке под дождем и открытым небом, ты же выходила на сцену и падала в лужу». Видимо, пока не обожжешься на это не обращаешь внимание, а сейчас наша задача - предупредить другие группы. Тем, кто сомневается, скажу: лучше деньги на ветер, чем на «Ветер Сибири». Это фестиваль, который обманывает, как своих слушателей, так и музыкантов без всяких извинений и объяснений», - заключила собеседница НСН.
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