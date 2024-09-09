«Первый блин»: Фестиваль Кинчева затмил «отмены» Yandex Park Live

Том Мейган раскрасил хитами Kasabian первый международный фестиваль «Яндекса» в Казахстане, Brennan Savage повторил «трюк с отменой» Placebo, а KKinchevFest сравнили с фестивалем «ВК».

Главными музыкальными событиями выходных стали прошедший в Санкт-Петербурге рок-фестиваль лидера группы «Алиса» Константина Кинчева и Yandex Park Live, несмотря на проблемы собравший в Казахстане артистов из «недружественных стран».

Первый собрал сразу несколько топовых групп и открыл вопрос о конкуренции рокеров с VK Festом, а второй доказал, что группы из США и Великобритании и сегодня могут приезжать на мероприятия с «российскими» корнями.

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ПЕРВЫЙ БЛИН: ОТ PLACEBO ДО МЕЙГАНА

Компания «Яндекс» в рамках развития своей экосистемы в этом году уделила особое внимание Казахстану. В «Яндекс Афише» сообщали НСН, что намерены проводить в этой стране собственные мероприятия и шоу с участием зарубежных артистов, а также развивать свою билетную систему. При этом в компании назвали Park Live своим «первым крупным международным мероприятием в Казахстане».

В числе хедлайнеров фестиваля, прошедшего с 6 по 8 сентября в окрестностях Алматы, были заявлены британская рок-группа Placebo, хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord и рэпер из США Tyga. 2 сентября группа Placebo «отвалилась», объявив, что отменяет выступления в Казахстане и Грузии. Музыканты объяснили это «вескими косвенными причинами», которые «не связаны с профессионализмом организаторов»

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН допустил, что за этими формулировками стоит политика.

«Все понимают, что время очень специфическое, странное, нельзя, что называется «быть немножко беременным». Мы, например, проводили переговоры с рядом артистов первого эшелона, второго эшелона. Они даже отказывались выступать в Армении или Грузии, так как это аффилированные с СССР рынки, от которых они пока хотят воздержаться. Казахстан – это очень близкий к России рынок и страна, плюс «Яндекс». Думаю, это и повлияло, исключительно политический контекст», - сказал Ратников.

Организаторы включили вместо Placebo в тройку главных хедлайнеров другую британскую группу The Kooks, однако, как оказалось, этим «отмены» не ограничились.

7 сентября на главной сцене помимо Tyga, Скриптонита (рэпер из Казахстана) и Dizzee Rascal (британский рэпер) должен был выступить американский рэпер Brennan Savage, однако его имя внезапно пропало из лайн-апа.

В официальной группе фестиваля «ВКонтакте» посыпались вопросы: «Почему из лайн-апа пропал артист и вы не сделали официальное заявление?». Некоторые и вовсе назвали «свинством» молчание об отмене артиста, ради которого они ехали на фестиваль. Ответ организаторов оказался весьма оригинальным. Оказывается, об отмене они сообщили в запрещенном Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а про родной «ВК» забыли.

Другим «косяком» стал перенос 8 сентября времени выступления бывшего фронтмена британской рок-группы Kasabian Тома Мейгана с 19:00 на 17:00, из-за которого часть фанатов просто не успела на его выступление.

«Да вы охренели! Кто так делает? Меняете расписание за 5 часов до выступления. Зашибись! Просто так слетала на сутки в Алматы», - возмутилась Мария Пономарева.
«Это просто издевательство какое-то. У вас такая локация сложная, многие люди приехали из других стран, рассчитывают время, чтобы попасть именно на определенных артистов, а у вас изменения каждый день фестиваля. Кто так вообще делает?», - добавила Лена Веремьёва.

Им посочувствовали другие зрители, отметив при этом, что «Том зажег» и спел все основные хиты Kasabian.

Кроме того, зрители жаловались на проблемы с транспортной доступностью фестиваля, проходившего на Первомайских прудах в 20 с лишним километрах от Алматы. Отмечалось, что на шаттлы организаторов билетов хватило не всем, а уехать с площадки фестиваля на такси было очень сложно.

«Никто из таксистов не хочет везти ни туда, ни оттуда. Все хотят везти без комиссии Яндекса. Уехать невозможно», - переживала Аделия Лихачева.

Тем не менее, и Die Antwoord, и Мейган. да и другие заявленные артисты дали жару, так что первый казахстанский блин «Яндекса» получился, хоть и вышел немного комом.

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«ГРАНДИОЗНЫЙ» КИНЧЕВ: РОКЕРЫ ПРОТИВ ДЕТСАДА

С KKinchevFest- 2024, прошедшем 6-7 сентября в знаменитом питерском пространстве «Севкабельпорт», никаких проблем не было.

«Алиса» и Константин Кинчев, представившие 1 сентября новый альбом «Гойда», дали в родном городе сразу два концерта под фирменные фаер-шоу фанатов. В числе других хедайнеров фестиваля были «КняZZ», «ПилОт», Вадим Самойлов и «Калинов мост».

Лидер «Алисы» пригласил также панков из «Плана Ломоносова» и «F.P.G.», легендарных анархо-рокеров «Монгол Шуудан» и несколько необычных групп. Например, фанаты группы Александра Ильина поблагодарили «ПЛ» за то, что те подняли настроение после кринж-группы «От юности моея».

Тем не менее, все участники были довольны и благодарили Константина Кинчева за приглашение.

«Считаю этот фестиваль одним из лучших по составу артистов, именно здесь собрались все яростные, честные и горящие сердцем рокеры», - резюмировал лидер группы «ПилОт» Илья Кнабенгоф, назвав «грандиозным действом» фестиваль, собравший многотысячную аудиторию.
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Ну а в соцсетях фестиваля тем временем развернулась дискуссия.

Олег Гринбергс неосторожно заявил, что «Кинчев-фест ничуть не уступает VK-фесту», породив бурную полемику на понятную тему.

«Да вы что? ВК-фест это *** для детсада, нашли с чем сравнивать. ВК-фест - это попса и вся подобная ***, которые даже нот не знают», - возмутился Вячеслав Петрович.

Тем не менее, вежливые любители музыки из Санкт-Петербурга, обращаясь друг к другу исключительно на вы, завершили диалог достойным финалом, предположив, что лет через 20 «все эти ВК-фесты и не вспомнят», а «Кинчев фест», «Нашествие», «Дикая мята» и «Окна» войдут в историю.

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ФОТО: ТАСС / Анна Салынская
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