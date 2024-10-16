«Вопрос не в деньгах»: Канье Уэст выбирает, кто привезет его в Россию

При этом Логачев косвенно подтвердил НСН продолжающиеся переговоры с Уэстом и заверил, что скоро публика обо всем узнает.



«Насчет того, планируется ли выступление артиста в будущем, я, наверное, сохраню интригу пока что, но она будет длиться недолго», - загадочно отметил Логачев.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью «Радиоточке НСН» усомнился в существовании организаторов концертов в России, которые предложили бы Уэсту восемь миллионов долларов, однако, по его словам, если такая компания и есть, то действует она максимально непрофессионально.

В конце июня 2024 года Уэст прилетел в Москву на фоне слухов о его возможном выступлении в российской столице. Официальной причиной появления в России музыканта называли день рождения его дизайнера Гоши Рубчинского, однако, по неофициальным данным, он присматривал концертные площадки.