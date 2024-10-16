«Вопрос не в деньгах»: Канье Уэст выбирает, кто привезет его в Россию
Многие люди могут предложить Канье Уэсту миллионы, но это не значит, что рэпер сразу согласится выступить, ведь он больше денег ценит отношения, сказал НСН Игорь Логачев.
Для американского рэпера Канье Уэста важна не обещанная за концерт сумма, а отношение к нему приглашающей стороны, заявил в беседе с НСН Игорь Логачев - гендиректор концертного агентства Force Events, которое также пыталось привезти в Москву легендарного американца.
СМИ ранее сообщили, что корпорация PMI предлагала Уэсту около четырех миллионов долларов за концерт в столице, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников - три миллиона долларов, агентство жены Владимира Познера - пять миллионов долларов, а самое большое предложение на восемь миллионов долларов сделала «одна из крупнейших промышленных компаний России». Рэпер якобы согласился на него, но потом передумал. Источник НСН говорил, что загадочной «промышленной компанией» с восемью миллионами долларов в кармане является как раз-таки концертное агентство Force Events, которое якобы само сливало в СМИ информацию о грядущем выступлении Уэста в Москве.
«Да, мы правда вели переговоры с Канье Уэстом. Никто не предлагал Уэсту восемь миллионов долларов. Это я вам говорю, как ответственное лицо. Для Канье Уэста важна не сумма, для него важен партнер на этой стороне. Он должен понимать, кто ему деньги предлагает. Не в деньгах вопрос. Любой состоятельный человек может предложить Уэсту и 10, и 15 миллионов долларов, но это не значит, что рэпер к нему поедет. Уэст больше ценит отношение», - сказал собеседник НСН.
При этом Логачев косвенно подтвердил НСН продолжающиеся переговоры с Уэстом и заверил, что скоро публика обо всем узнает.
«Насчет того, планируется ли выступление артиста в будущем, я, наверное, сохраню интригу пока что, но она будет длиться недолго», - загадочно отметил Логачев.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью «Радиоточке НСН» усомнился в существовании организаторов концертов в России, которые предложили бы Уэсту восемь миллионов долларов, однако, по его словам, если такая компания и есть, то действует она максимально непрофессионально.
В конце июня 2024 года Уэст прилетел в Москву на фоне слухов о его возможном выступлении в российской столице. Официальной причиной появления в России музыканта называли день рождения его дизайнера Гоши Рубчинского, однако, по неофициальным данным, он присматривал концертные площадки.
Кроме того, Логачев анонсировал документальный фильм о туре американской хардкор-рэп-группы Onyx по России, которые минувшим летом дали 10 концертов в России.
«В сентябре мы привозили нидерландскую хип-хоп-группу Dope D.O.D. Были концерты в Москве, Питере и Екатеринбурге. Летом был российский тур Onyx. Они проехали по всей России, посетили 10 городов. В ближайшем будущем выйдет документальный фильм об этом туре. Нашу самую мощную, необъятную страну ожидает многое в плане каких-то больших артистов. Нужно только немного подождать, будет интересно», - заключил Логачев.
Ранее рэпер ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал, с чем у него ассоциируется американская группа ONYX, которая выступала в России.
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