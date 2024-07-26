«Поглощение и выжигание»: Индустрия оценила концертную экспансию «Яндекса» в Казахстан

«"Яндекс Афиша" в Казахстане продолжит организовывать собственные мероприятия как с зарубежными, так и с местными артистами, а также высокотехнологичные шоу. На нашей билетной системе уже работает местный хоккейный клуб "Барыс", а также реализовываются продажи на Park Live — наше первое крупное международное мероприятие в Казахстане. "Яндекс Афиша" сконцентрируется на развитии главного билетного продукта на рынке», - отметили в пресс-службе компании.

По данным РБК, «Яндекс Афиша» вышла на рынок Казахстана через Ticketon в 2022 году. По версии одной из сторон, соглашение подразумевало предоставление «Яндексу» базы мероприятий, при этом компании было запрещено продавать билеты без Ticketon, однако через два года российская компания начала делать это самостоятельно. В «Яндекс Афише» сказали в этой связи, что благодарят Ticketon «за плодотворное сотрудничество в Казахстане», но не будут раскрывать детали соглашения.

Евгений Финкельштейн сказал в этой связи НСН, что «Яндекс» всегда играет в одну игру с «поглощением и выжиганием».

«Помощь "Яндексу" никто не оценивает по достоинству, потому что они всегда играют в одну игру – полностью поглощают рынок, обещают одно, а делают совершенно другое. Я с "Яндексом" тоже работал, он обещал не быть билетным оператором, при этом мы ему выдали "билеты", и он стал оператором, когда получил базу данных. С ними очень тяжело работать. Все, кто отработал с "Яндексом", у всех одна и та же история», – сказал глава PMI.



Со своей стороны, Виталий Виноградов подтвердил стратегию «Яндекса», указав на положительный эффект разрыва российской и казахстанской компаний.

«Это классический путь "Яндекса", - это и по "Яндекс Такси" видно, и по многим их заходам на рынок, когда они сначала какого-то партнера берут, собирают клиентскую базу, а потом он им уже не нужен и дальше сами. Эта комбинация изначально была двухходовой. Насколько я понимаю, акционеры, создававшие (партнерство -прим. НСН) с Ticketon, уже вышли. Наверное, те отношения, которые были на человеческом уровне, уже утрачены, а сейчас это просто бизнес, ничего личного. Мне кажется, они очень логично разошлись и теперь будут нормально конкурировать, как в России МТС (Ticketland), "Кассир" и "Яндекс". Хорошая конкуренция – это всегда полезно для клиента», - пояснил экс-гендиректор Ticketland.

При этом Виноградов считает, что у «Яндекса» в Казахстане могут быть проблемы «в моменте», однако долгосрочные перспективы хорошие.

«При работе вне России чувствуется большое санкционное давление и для "Яндекса", и для других российских компаний. В моменте может быть сложнее, но в долгосрочной перспективе, думаю, что "Яндекс" будет действовать в Казахстане самостоятельно, потому что у них все для этого есть, а главное – есть каналы до потребителей», - пояснил собеседник НСН.