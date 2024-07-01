Канье Уэст попробовал в Москве пельмени и три вида икры

Известный американский исполнитель Канье Уэст попробовал русскую кухню в одном из ресторанов Москвы, сообщает РИА Новости.

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Рэпер посетил заведение в ночь на 30 июня. Стол был накрыт на 15 персон. Среди поданных блюд значились пельмени, блины, три вида икры, салат «Оливье», дальневосточный гребешок и новоивановская страчателла.

Исполнитель заплатил за ужин 100 тысяч рублей.

Канье Уэст может посетить концертную площадку «Лужники», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/ТАСС
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