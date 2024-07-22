«Кошмар и непотребность!»: Глюк’oZа шокировала Фадеева и Красноярск

ГНЕВ ФАДЕЕВА И ШОК МЕТАЛЛУРГОВ

В России 21 июля отмечается День металлурга, который является большим праздником для крупных городов Сибири. Например, в Новосибирске в субботу выступила группа Uma2rman, а в Красноярске решили выбрать хедлайнером Глюк'oZу, однако ничего хорошего из этого не получилось. Видео «перформанса» публикует «Радиоточка НСН».

По свидетельству очевидцев, девушка исполнила две песни. а потом что-то пошло не так. Ионова начала засовывать руку себе под юбку, ходить кругами и задавать зрителям странные вопросы, при этом перестав попадать в ноты. «Отпустило» девушку через час, к концу концерта, однако его не дождались многие зрители, пришедшие на концерт с детьми. Люди просто уходили с выступления, выплескивая свое негодование в соцсетях.

Певица закрыла комментарии в своей группе «ВКонтакте», однако накануне вечером там царил настоящий ад. Люди просили девушку никогда больше не приезжать в Красноярск, гадая при этом, на что «более ударное» она «пересела с просекко». В шоке оказались не только зрители, но и продюсер Максим Фадеев.

Для начала он опубликовал в Telegram видео со скандального концерта, указав, что «подуставшая Глюк'oZa» едва не сорвала концерт на Дне металлурга в Красноярске.

«Со слов зрителей, во время вчерашнего выступления певица не попадала в ноты (даже не пыталась), зачем-то трогала себя внизу, была странной. Ну очень странной. Доказательства перед вами», - написал Фадеев.

Однако этого ему оказалось мало и вскоре продюсер обнародовал аудиосообщение, обвинив певицу в «бешенстве» и припомнив ей «политику».

«Не могу я молчать, захотел высказаться, потому что сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос: "Почему я не запрещу ей петь мои песни?" Сейчас мы официально заявили, что она не является частью настоящей Глюк'oZы, которая была создана мной, а была лишь приглашенной актрисой. Ее время вышло и поэтому ее попросили уйти, а также в связи с ее всевозможными политическими заявлениями и взглядами. Но то, что произошло в Красноярске, перешло все границы! И моя репутация, и моя музыка полоскается в ... постоянно с этим кошмаром, который она устраивает», - возмутился Фадеев.

Он подчеркнул, что «больше терпеть нет сил», поэтому будет подготовлен иск, который лишит Ионову возможности пользоваться псевдонимом и петь песни Фадеева. В декабре Ионова засветилась на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, после чего Фадеев заявил, что девушка дискредитирует проект Глюк’oZa.