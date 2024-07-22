«Кошмар и непотребность!»: Глюк’oZа шокировала Фадеева и Красноярск
Металлурги жалуются, что Ионова их оскорбила, у Фадеева лопнуло терпение, Мизулина вспомнила горе-наркоблогеров, а Собчак не спешит защищать близкую подругу.
В центре внимания глянцевых СМИ в начале недели оказалась певица Наталья Ионова, также известная как Глюк’oZa. Ее выступление на Дне металлурга в Красноярске шокировало зрителей, до сих пор гадающих, какие препараты вызвали неадекватность артистки.
На этом фоне продюсер Максим Фадеев, являющийся создателем проекта Глюк'oZa, разразился гневными постами о том, что терпеть больше нет сил и он подаст к певице иск. Ну а СМИ вспоминают попавшую в рехаб певицу МакSим и некоторых других музыкантов, проигравших в неравной битве с «зеленым змием».
ГНЕВ ФАДЕЕВА И ШОК МЕТАЛЛУРГОВ
В России 21 июля отмечается День металлурга, который является большим праздником для крупных городов Сибири. Например, в Новосибирске в субботу выступила группа Uma2rman, а в Красноярске решили выбрать хедлайнером Глюк'oZу, однако ничего хорошего из этого не получилось. Видео «перформанса» публикует «Радиоточка НСН».
По свидетельству очевидцев, девушка исполнила две песни. а потом что-то пошло не так. Ионова начала засовывать руку себе под юбку, ходить кругами и задавать зрителям странные вопросы, при этом перестав попадать в ноты. «Отпустило» девушку через час, к концу концерта, однако его не дождались многие зрители, пришедшие на концерт с детьми. Люди просто уходили с выступления, выплескивая свое негодование в соцсетях.
Певица закрыла комментарии в своей группе «ВКонтакте», однако накануне вечером там царил настоящий ад. Люди просили девушку никогда больше не приезжать в Красноярск, гадая при этом, на что «более ударное» она «пересела с просекко». В шоке оказались не только зрители, но и продюсер Максим Фадеев.
Для начала он опубликовал в Telegram видео со скандального концерта, указав, что «подуставшая Глюк'oZa» едва не сорвала концерт на Дне металлурга в Красноярске.
«Со слов зрителей, во время вчерашнего выступления певица не попадала в ноты (даже не пыталась), зачем-то трогала себя внизу, была странной. Ну очень странной. Доказательства перед вами», - написал Фадеев.
Однако этого ему оказалось мало и вскоре продюсер обнародовал аудиосообщение, обвинив певицу в «бешенстве» и припомнив ей «политику».
«Не могу я молчать, захотел высказаться, потому что сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос: "Почему я не запрещу ей петь мои песни?" Сейчас мы официально заявили, что она не является частью настоящей Глюк'oZы, которая была создана мной, а была лишь приглашенной актрисой. Ее время вышло и поэтому ее попросили уйти, а также в связи с ее всевозможными политическими заявлениями и взглядами. Но то, что произошло в Красноярске, перешло все границы! И моя репутация, и моя музыка полоскается в ... постоянно с этим кошмаром, который она устраивает», - возмутился Фадеев.
Он подчеркнул, что «больше терпеть нет сил», поэтому будет подготовлен иск, который лишит Ионову возможности пользоваться псевдонимом и петь песни Фадеева. В декабре Ионова засветилась на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, после чего Фадеев заявил, что девушка дискредитирует проект Глюк’oZa.
ГОРЕ-МУЗЫКАНТЫ И НЕВЫПИТЫЙ КОНЬЯК
Скандал с Натальей Ионовой уже дошел до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она сообщила о большом количестве писем в связи с концертом в Красноярске, предположив, что «чесотку» певицы могли вызвать «запрещенные препараты».
«Сегодня многие присылают видео со Дня металлурга в Красноярске: певица Глюкоза вышла на сцену в непотребном состоянии, трогала себя за интимные места. Все это - на глазах у тысяч детей. Пишут, что якобы она произносила со сцены нецензурные слова. Красноярцы возмущены и считают выступление оскорблением металлургов, требуют привлечь певицу к ответственности. Вероятно, такое поведение и чесотка могли быть следствием употребления отдельных запрещенных препаратов. Уж больно похоже на отдельных горе-наркоблогеров», - написала Мизулина в Telegram, предложив проверять певицу на наркотики перед будущими концертами (если они состоятся).
При этом Ксения Собчак, в октябре 2023 года называвшая Глюк’oZу и ее мужа Александра Чистякова «мои близкие люди», пока не прокомментировала скандал с подругой.
По данным Telegram-канала Baza, организатором концерта в Красноярске была компания РУСАЛ, а готовился он полгода.
«Странный» концерт Глюкозы обошёлся в 5,5 млн рублей. А в райдер входила бутылка коньяка, но певица к ней не притрагивалась», - утверждают журналисты
Со своей стороны, издание «Сплетник» напоминает, что в начале карьеры Наталья Ионова говорила, что, к 12-летнему возрасту «попробовала все наркотики, которые существуют».
Ну а СМИ тем временем вспоминают историю певицы МакSим, которая в марте неадекватным поведение сорвала концерт в Сочи, а летом «нашлась» в клинике и призналась, что лечится от алкоголизма. Похожая история произошла с группой «Три дня дождя», в июне 2023 года приостановившей на время концертную деятельность после того, как ее солист Глеб Викторов сорвал из-за пьянства концерт в Екатеринбурге. В мае 2023 года лидер группы «Звери» Рома «Зверь» подрался с посетителем бара в Самаре, а в декабре 2022 года СМИ обсуждали драку с участием Григория Лепса у бара в Петербурге.
Ну а одно из недавних откровений произошло в начале июля 2024 года во время презентации документального фильма «Арбенина». В этой картине лидер «Ночных снайперов» удивила фанатов большим количеством неожиданных признаний. В частности, Арбенина рассказала о непростых взаимоотношениях с алкоголем и наркотиками после переезде из Магадана в Питер, показав соответствующие ретро-видео. Вместе с тем певица подчеркнула, что все это очень плохо, и она не скучает по прошлому.
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