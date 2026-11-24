В России уже была ситуация, когда массово блокировали счета, с которых был совершен якобы подозрительный перевод, но впоследствии к такой практике не возвращались, сказал НСН доктор экономических наук, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин.

Семейные переводы на личные счета россиян, в том числе регулярные, не попадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС, пообещали в Минфине. Проверки будут касаться операций с признаками систематического получения незадекларированных доходов. Делягин напомнил, что в России уже существовала практика массовой блокировки счетов россиян.