Наличка или риск: Россиянам напомнили о практике массовой блокировки счетов
Россиянам, столкнувшимся с неверным начислением налогов или блокировкой счета, важно не бояться диалога с ФНС, сказал НСН Михаил Делягин.
В России уже была ситуация, когда массово блокировали счета, с которых был совершен якобы подозрительный перевод, но впоследствии к такой практике не возвращались, сказал НСН доктор экономических наук, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин.
Семейные переводы на личные счета россиян, в том числе регулярные, не попадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС, пообещали в Минфине. Проверки будут касаться операций с признаками систематического получения незадекларированных доходов. Делягин напомнил, что в России уже существовала практика массовой блокировки счетов россиян.
«Когда у нас проходила хаотическая блокировка счетов — самая первая, несколько лет назад, — блокировали счета именно тех, кто переводил деньги. Было заблокировано невероятное количество счетов, несколько сотен тысяч, в основном, как я понимаю, за мелкие переводы. Потом к этой практике больше не возвращались, но люди хорошо помнят, как это было. Так что сейчас любая возможность рассчитаться наличными — значит, наличными. А кому какие будут вопросы — это вопрос к налоговикам, потому что степень их фантазии вообразить невозможно. Вот вчерашняя история: девушка в Калининграде зашла в казино, а налоговая прислала ей требование оплатить налог с выигрыша в 300 тысяч рублей. Девушка говорит: "Я даже не играла". Казино говорит: "Это был технический сбой". А налоговая: "Мы ничего не знаем, у нас бумажка есть — будете платить". Ну как такое можно вообразить? А с точки зрения налоговой все правильно», — сказал собеседник НСН.
По его словам, россиянам стоит самостоятельно проверять свой личный кабинет налогоплательщика.
«То, что взбредет в голову конкретному клерку или конкретному программисту налоговой службы, мы с вами спрогнозировать не можем. У нас сейчас безакцептное списание налоговых требований по истечении 30 дней. То есть безотносительно этой нормы каждый гражданин должен раз в две недели заходить в свой личный кабинет на сайте налоговой и проверять, не "нарисовала" ли ему что‑нибудь налоговая служба. Если там появляется требование, которое непонятно, нужно писать возражение в налоговую — по возможности аргументированное, мотивированное, максимально подробное, и прикладывать сканы документов, если есть что приложить», — указал Делягин.
Он также отметил, что налоговая старается рассматривать все обращения граждан.
«По моему опыту могу сказать: налоговая старается рассматривать такие обращения — по крайней мере, в Москве; как обстоит дело в глухой тайге, не знаю. В итоге она принимает правильное решение. Здесь нужно не пугаться, когда в процессе появляются промежуточные странные действия. Нужно не бояться вступать в диалог с налоговой службой — в этом отношении они работают совершенно корректно. Бывают случаи, когда вы что‑то должны, забыли зайти в личный кабинет — и с вас списывают. Или так называемое задвоение требований: с вас списывают не одну сумму, скажем, три тысячи рублей, а списывают по три тысячи со всех ваших счетов. Тогда вы пишете им претензию, и через две недели — иногда даже раньше — деньги возвращают. Но нужно понимать: такое явление, как цифровая и бюрократическая глухота, никто не отменял. И какой бы абсурдной ни была претензия, как бы дико вам ни казалось то, что вам начислили, весьма вероятно, что придется платить», — добавил Делягиню
Ранее директор по стратегическому партнерству EXFM Владимир Мясищев заявил, что итогом обмена валюты за границей через посредников в мессенджерах может стать потеря денег и блокировка счет.
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