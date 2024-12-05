Шнуров пообещал дать концерты, «когда похудеет»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» заявил, что даст концерты после того, как «сбросит хотя бы пару килограммов».

«Думаю, что да. Прежде всего, нам нужно сбросить хотя бы пару килограммов, чтобы помещаться на сцене. Собственно говоря, как только мы это сделаем, мы обязательно начнем выступать. А вообще, мне кажется, проблема веса сильно преувеличена, зачем с ней бороться? Лучше смириться, это по-христиански», - так Шнуров ответил на вопрос о том, стоит ли ждать концерты группы «не в заморских местах» в 2025 году.

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В сентябре прошлого года Сергей Шнуров официально извинился перед зрителями за отмену концерта группы «Ленинград». Выступление должно было состояться 16 сентября в спортивном комплексе «Лужники». По словам представителей «Ленинграда», концерт был отменен организатором по независящим от него причинам.

Вместе с тем это уже не первый подобный инцидент. Летом 2023-го концерт группы «Ленинград» отменили в Минске. О причинах также ничего не сообщалось, но фанатов хотя бы предупредили за две недели, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КонцертСергей Шнуров

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