Хуснуллин: 27 тысяч км дорог построят и отремонтируют в России за 2026 год
Около 27 тысяч км автомобильных дорог планируется планируется построить и отремонтировать в России по итогам 2026 года. Об этом ИС «Вести» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Продолжаем заниматься активно трассой «Запад — Восток» – это М-12 «Восток» до Тюмени, и в ближайшее время готовы будем к открытию этой трассы. Мы продолжаем работу дальше обхода Тюмени, Омска, Новосибирска», - сказал он.
Ввице-премьер также добавил, что также реализуются крупные проекты по развитию Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Ранее Хуснуллин заявил, что объем ввода в эксплуатацию жилья в России в 2026 году составит около 100 млн квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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