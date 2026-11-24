«Продолжаем заниматься активно трассой «Запад — Восток» – это М-12 «Восток» до Тюмени, и в ближайшее время готовы будем к открытию этой трассы. Мы продолжаем работу дальше обхода Тюмени, Омска, Новосибирска», - сказал он.

Ввице-премьер также добавил, что также реализуются крупные проекты по развитию Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Ранее Хуснуллин заявил, что объем ввода в эксплуатацию жилья в России в 2026 году составит около 100 млн квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

