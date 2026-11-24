Документ предусматривает индексацию страховых пенсий с 1 февраля и с 1 апреля, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей, а также увеличение прожиточного минимума до 20 227 рублей.

Кроме того, в трёхлетний бюджет заложено более 10 трлн рублей на индексацию материнского капитала, на семейную налоговую выплату, программы улучшения жилищных условий семей с детьми.

«Заложены... все необходимые средства на обеспечение потребностей страны в сферах обороны и безопасности... Ко второму чтению проекта бюджета ассигнования, выделяемые на поддержку участников СВО, были дополнительно увеличены», - отметили в пресс-службе Госдумы.

Согласно pfrjye, в 2027 году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета РФ составит 43,3 трлн рублей, а расходов - 48,7 трлн рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар заявила, что с 1 февраля 2027 года маткапитал на второго ребенка, впервые за все время действия программы, превысит миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

