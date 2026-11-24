Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2027—2029 годы
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Об этом сообщает RT.
Документ предусматривает индексацию страховых пенсий с 1 февраля и с 1 апреля, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей, а также увеличение прожиточного минимума до 20 227 рублей.
Кроме того, в трёхлетний бюджет заложено более 10 трлн рублей на индексацию материнского капитала, на семейную налоговую выплату, программы улучшения жилищных условий семей с детьми.
«Заложены... все необходимые средства на обеспечение потребностей страны в сферах обороны и безопасности... Ко второму чтению проекта бюджета ассигнования, выделяемые на поддержку участников СВО, были дополнительно увеличены», - отметили в пресс-службе Госдумы.
Согласно pfrjye, в 2027 году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета РФ составит 43,3 трлн рублей, а расходов - 48,7 трлн рублей.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар заявила, что с 1 февраля 2027 года маткапитал на второго ребенка, впервые за все время действия программы, превысит миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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