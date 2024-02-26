«Упыри и стражи Галактики»: Вслед за Арбениной начали «закручивать» панков

«УПЫРИ» ПРОТИВ АРБЕНИНОЙ

Диана Арбенина в 2023 году не раз сталкивалась с отменой концертов. При этом ее июльское выступление на стадионе «Спартак» в Москве, по оценке экспертов, стало одним из самых масштабных и зрелищных концертов прошлого года. Более того, в октябре на концерте в Новосибирске на сцену с Дианой Сергеевной вышла жена участника СВО, и они вместе спели песню «Секунду назад».

«Я на камеру не машу флагом и не бью себя в грудь, что я патриот. Я думаю, что сейчас пошло бегать с флагом, я таким просто не верю, и пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, потому что там люди делают дело», — сказала тогда Арбенина в ходе встречи с пришедшими на концерт активистками «Комитета семей воинов Отечества». Однако, несмотря на это, в 2024 году история с отменами повторилась.

Арбенина начала концертный 2024-й год с аншлаговых выступлений в Благовещенске (22 февраля) и Хабаровске (24 февраля), после чего заявила, что ее концерты в Южно-Сахалинске (25 февраля) и Владивостоке (27 февраля) отменены. При этом певица назвала маразмом проведение вместо ее концерта турнира чирлидерш, которым местные власти объяснили отмену.

«Концерт (в Южно-Сахалинске – прим. НСН) был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты (…) Я должна молчать об этом? Какого черта? Я молчать об этом не буду. Даже если сегодня вы видели меня на сцене в последний раз, я не жалею о том, что сегодня сказала. Потому что нельзя сносить вот это беззаконие», - подчеркнула Арбенина со сцены.

По данным РБК, «упырями», о которых говорила певица, являются активисты общественного движения «Культурный фронт России». Кроме того, против ее выступления во Владивостоке выступал мэр города Константин Шестаков, рекомендовавший организаторам концертов Кристины Орбакайте и Арбениной не проводить их в его городе.

Интересно, что следующим в гастрольном графике Арбениной должен стать концерт в элитной "Барвиха Luxury Village" 6 марта, билеты на который стоят от 20 до 50 тыс. рублей.