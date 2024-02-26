«Упыри и стражи Галактики»: Вслед за Арбениной начали «закручивать» панков
Диана Арбенина обвинила в отмене концерта во Владивостоке «12 кривоногих упырей», Distemper поблагодарил сорвавших концерт силовиков за «профессионализм», а фанаты ищут объяснения в «альтернативной вселенной».
Длинные выходные, продолжившие празднование в России 23 февраля, ознаменовались сразу несколькими инцидентами, связанными с концертами рок-исполнителей.
При этом в последнее время под удар все чаще попадают панк-группы и альтернативщики. Отмены «Щенков» и «Слота» продолжились появлением силовиков на концерте ска-панк группы Distemper в Нижнем Новгороде.
Ну а Диана Арбенина возмутилась отменой концертов «Ночных снайперов» на Дальнем Востоке, резко высказавшись со сцены и допустив, что эти слова поставят крест на ее туре.
«УПЫРИ» ПРОТИВ АРБЕНИНОЙ
Диана Арбенина в 2023 году не раз сталкивалась с отменой концертов. При этом ее июльское выступление на стадионе «Спартак» в Москве, по оценке экспертов, стало одним из самых масштабных и зрелищных концертов прошлого года. Более того, в октябре на концерте в Новосибирске на сцену с Дианой Сергеевной вышла жена участника СВО, и они вместе спели песню «Секунду назад».
«Я на камеру не машу флагом и не бью себя в грудь, что я патриот. Я думаю, что сейчас пошло бегать с флагом, я таким просто не верю, и пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, потому что там люди делают дело», — сказала тогда Арбенина в ходе встречи с пришедшими на концерт активистками «Комитета семей воинов Отечества». Однако, несмотря на это, в 2024 году история с отменами повторилась.
Арбенина начала концертный 2024-й год с аншлаговых выступлений в Благовещенске (22 февраля) и Хабаровске (24 февраля), после чего заявила, что ее концерты в Южно-Сахалинске (25 февраля) и Владивостоке (27 февраля) отменены. При этом певица назвала маразмом проведение вместо ее концерта турнира чирлидерш, которым местные власти объяснили отмену.
«Концерт (в Южно-Сахалинске – прим. НСН) был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты (…) Я должна молчать об этом? Какого черта? Я молчать об этом не буду. Даже если сегодня вы видели меня на сцене в последний раз, я не жалею о том, что сегодня сказала. Потому что нельзя сносить вот это беззаконие», - подчеркнула Арбенина со сцены.
По данным РБК, «упырями», о которых говорила певица, являются активисты общественного движения «Культурный фронт России». Кроме того, против ее выступления во Владивостоке выступал мэр города Константин Шестаков, рекомендовавший организаторам концертов Кристины Орбакайте и Арбениной не проводить их в его городе.
Интересно, что следующим в гастрольном графике Арбениной должен стать концерт в элитной "Барвиха Luxury Village" 6 марта, билеты на который стоят от 20 до 50 тыс. рублей.
DISTEMPER: «СПАСИБО ЗА СКРУЧИВАНИЕ»
Тем временем, в Нижнем Новгороде вечером 24 февраля развернулась почти детективная история. В местном клубе Alcatraz проходил концерт легендарной ска-панк группы Distemper, известной песней «Твои большие ***». Ничего не предвещало беды, однако в клуб внезапно ворвались силовики. На видео, появившихся в соцсетях, видно, как в дверь один за другим входят люди в черном. На другом видео они уже среди зрителей и звучит фраза, что «концерт приостановлен».
В отличие от ноябрьской истории в Санкт-Петербурге, когда ОМОН сорвал выступление группы Zero People в клубе «Космонавт», на этот раз зрителей (почти) не клали лицами в пол. Тем не менее, по словам очевидцев, силовики «скрутили трубача». Однако сами музыканты отреагировали на произошедшее весьма странным постом, который ввел в ступор их фанатов.
«Спасибо всем зрителям за адекватность и понимание, а правоохранителям за позитивный настрой и профессионализм. По итогам профилактического рейда никто задержан не был. Это ещё раз подтверждает порядочность и доброжелательность поклонников группы. Нижний Новгород - Вы лучшие! Увидимся осенью», - написали музыканты в соцсетях в воскресенье около восьми утра.
Такой ответ вызвал бурную полемику среди фанатов.
«Одного из членов группы положили лицом в пол. Хотелось бы уточнить у него, он тоже респектует доблестным стражам галактики без опознавательных знаков?» - поинтересовался Алексей Мосин.
«Профессионально скрутили вашего коллегу-трубача и отца на глазах плачущего и орущего сына. Настоящие профи», – добавил Nick Name.
«То есть *** срывают группе концерт, а она им за это спасибо говорит. Это как вообще возможно?», - недоумевает Don Dimon.
Объяснение нашел Никита Герасимов, указавший, что «это альтернативная вселенная», а Алексей Агрис призвал участников группы «два раза моргнуть, если вас заставили это написать».
Однако моргать не стали ни музыканты, ни представители клуба Alcatraz, учтиво назвавшие нежданных визитеров «нежелательными гостями» и разъяснившие цель их появления.
«Были люди в форме, представились сотрудниками полиции центра "Э", якобы проверка, но она ничего не выявила. Музыкантов, некоторых гостей к стене ставили, кого-то — лицом в пол. Ничего не говорили, минимум информации, никто вообще особо не разговаривал. Проверили документы алкогольные, лицензии, данные гостей переписали. Все гости были напуганы, перед концертом ничего не предвещало никакой беды. Группа ни в каких списках не состоит», — сказал управляющий клуба «Газете.Ru».
Он не пояснил, о каких списках идет речь. При этом группа «Операция Пластилин» объявила на днях о переносе мартовского концерта в Мурманске на осень «из-за логистики», а группа «Слот» после переноса концертов в Тамбове, Пензе, Тольятти, Ярославле и Иваново все-таки выступила 23 февраля в Череповце.
Солист панк-группы «Щенки» Максим Тесли в январе повторил на концерте перформанс рэпера Vacio с «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, после чего в Туле отменили их концерт, запланированный на 2 марта, а СМИ сообщили, что «под угрозой весь весенний тур». С тех пор в соцсетях группы о концертах тишина, зато там появился новый EP под названием «Спонсор твоей депрессии».
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