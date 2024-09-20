«Черная метка Кремля?» Кто выдавил Шнура с российских стадионов на Бали
Продюсер Ратников назвал в эфире НСН госструктуру, которая могла заблокировать российские концерты Шнурова, продюсер Бурлаков верит в народную любовь, а сам музыкант отвечает молчанием на судебную неудачу в 50 миллионов.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров получит за концерты на Бали и в Таиланде не меньше «оренбургского гонорара» Шамана, однако на его стадионниках в России могли поставить «черную метку», допустили в беседе с НСН эксперты индустрии.
Ранее в соцсетях Шнурова появился анонс выступлений лидера «Ленинграда» на Бали и в Пхукете в январе 2025 года. С осени 2023 года, когда были отменены концерты Шнурова в «Лужниках» и на «Газпром-Арене», музыкант не давал в РФ больших концертов, а был замечен только на корпоративах.
СКАЗОЧНОЕ БАЛИ: «НЕ МЕНЬШЕ ШАМАНА»
В России недавно вспыхнул скандал вокруг 16-миллионного гонорара певца Shaman за концерт в Оренбурге. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН предположил, что Шнуров может получить больше Shamanа за тропические концерты.
«Я думаю, что Сергей Шнуров получил гораздо более привлекательное предложение. Что касается выступлений так далеко от России - соотечественников выехало очень много, это зачастую люди деятельные, активные, заметные, успешные. Пхукет и особенно Бали на сегодняшний день – это Мекка для миграции наших соотечественников, которые там любят отдыхать, отсиживаться, прятаться и просто скрыться от всего того, что у нас происходит в Москве и в России: от новостей, от негативного фона, бесконечно висящего над нами. Артисты из Москве для таких людей, наверное, отдушина, потому что не все из них хотят возвращаться в Россию, пока идет СВО», - сказал Ратников.
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков заявил НСН, что Шнуров никуда бы не поехал меньше чем за 15 млн рублей.
«Его могли привлечь туда деньгами, отдыхом, морем, другими удовольствиями. Наверное, меньше, чем 15 миллионов он никуда не поедет. Я не думаю, что больше дали, но наверное, где-то так. Любой концерт интересен, мы же не выбираем публику, она нас выбирает. Поэтому, раз позвали - надо ехать. Помните песню у «Веселых ребят»: мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. Надо жить именно с таким взглядом. Хотят люди платить большие деньги артистам - ну, пусть платят. Кто-то хочет пойти на «Ленинград», ну и хорошо», - сказал Бурлаков.
ЧЕРНАЯ МЕТКА: «УГАР И СЕРЬЕЗНАЯ ИНСТАНЦИЯ»
Новости о концертах Шнурова на азиатских курортах пришли на фоне продолжающегося судебного спора между артистом и организаторами его отмененных концертов в «Лужниках» и на «Газпром-Арене», компанией «Артлайф». На кону 140 млн рублей, которые Шнуров получил авансом, но не хочет отдавать, несмотря на то, что выступления не состоялись.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, выступающий со стороны «Артлайфа», утверждал НСН, что поведение Шнурова – это нонсенс. По его словам, никакие другие промоутеры на рынке также не смогли бы согласовать эти концерты с властями Москвы и Санкт-Петербурга. Но, так как, по случайному совпадению, лидер «Ленинграда» не давал со времени тех отмен больших концертов в России, в воздухе повис вопрос: а не получил ли артист «черную метку» от индустрии? Эдуард Ратников считает, что если такое решение и могло быть принято, то только в Кремле.
«"Черную метку" Шнурову индустрия вряд ли даст, потому что организаторы этих концертов - это далеко не вся индустрия, которая еще пока трепыхается. Есть другие независимые промоутеры, другие билетные сервисы, которые могут позволить Шнуру и прочим артистам выступать, невзирая на «черную метку» от "Кассира" (билетный оператор "Кассир.ру" и компания "Артлайф" входят в родственные структуры. - прим. НСН). Но я боюсь, что есть другие причины, по которым Шнуров не выступает в России. Они под водой, можно о них только догадываться. Я думаю, что "черную метку" Шнуру могла дать администрация президента, это гораздо более серьезная организация», – пояснил Ратников.
По его мнению, фирменный угар «Ленинграда сегодня не уместен на фоне ситуации в стране.
«Шнуров — это такой веселый, разухабистый угар, но он уместен только на фоне мирной, благополучной, хорошо прогнозируемой вперед жизни, чего у нас сейчас нет. Я думаю, что причины, по которым не выступает Шнуров в Москве, Питере и вообще в России, прежде всего, связаны с этим. Но истинные причины может объяснить только он сам», - убежден глава PMI.
Со своей стороны, Леонид Бурлаков высказал мнение, что сегодня Шнуров мог бы собрать в России любой стадион, потому что его любит народ..
«Если он захочет вдруг сделать концерт, прямо озадачится этим, то обязательно его сделает, и никакая «индустрия» ему не помешает. Есть понятие народная любовь, она гораздо больше, чем желание каких-то людей кому-то что-то запрещать», - уверен продюсер.
МИЛЛИОНЫ РАЗДОРА: «МИРА НЕ БУДЕТ?»
В ходе судебной тяжбы Шнурова с компанией «Артлайф» выяснилось, что за концерт в «Лужниках» осенью 2023 года музыканту пообещали 140 млн рублей, из которых он получил 90 млн рублей авансом. Выступление на «Газпром-арене» организаторы оценили в 100 млн рублей, половину из которых лидер «Ленинграда» тоже получил авансом.
Оба концерта в итоге не были согласованы с властями и не состоялись. Теперь Шнуров хочет отсудить у оппонентов 60 млн рублей за концерт в Москве (остаток гонорара плюс неустойка), а организаторы концертов – вернуть 140 млн рублей аванса. Арбитражный суд (АС) Москвы парадоксальным образом удовлетворил и иск Шнурова, и два иска «Артлайф», все эти решения обжалованы.
Но уже в середине сентября 9-й арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию представителя Шнурова на решение АС, обязавшего музыканта вернуть 50 млн рублей за концерт в Питере. На этом фоне генеральный директор «Артлайф» Ольга Кузнецова сообщила НСН, что, несмотря на решения суда, Шнуров деньги не отдает, поэтому с ним не собираются идти на какие-то мирные договоренности.
«От концерта в Санкт-Петербурге отказался сам Сергей Шнуров, но полученные 50 млн рублей организаторам решил не возвращать, хотя у него нет такого права по нашему договору. Мы думаем, сторона Шнурова будет обжаловать все судебные акты, принятые в нашу пользу. Договариваться с ним было бы странно, музыкант не оказал никаких услуг, просто присвоил полученный аванс. Решения, обязывающие агента Шнурова вернуть аванс, уже вступили в силу, но он их не исполняет», - утверждает Кузнецова.
К сожалению, представитель Сергея Шнурова на протяжении всего процесса не отвечает на запросы НСН. Он также не стал комментировать информацию о концертах лидера «Ленинграда» на Бали и в Таиланде.
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