«Черная метка Кремля?» Кто выдавил Шнура с российских стадионов на Бали

ЧЕРНАЯ МЕТКА: «УГАР И СЕРЬЕЗНАЯ ИНСТАНЦИЯ»

Новости о концертах Шнурова на азиатских курортах пришли на фоне продолжающегося судебного спора между артистом и организаторами его отмененных концертов в «Лужниках» и на «Газпром-Арене», компанией «Артлайф». На кону 140 млн рублей, которые Шнуров получил авансом, но не хочет отдавать, несмотря на то, что выступления не состоялись.

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, выступающий со стороны «Артлайфа», утверждал НСН, что поведение Шнурова – это нонсенс. По его словам, никакие другие промоутеры на рынке также не смогли бы согласовать эти концерты с властями Москвы и Санкт-Петербурга. Но, так как, по случайному совпадению, лидер «Ленинграда» не давал со времени тех отмен больших концертов в России, в воздухе повис вопрос: а не получил ли артист «черную метку» от индустрии? Эдуард Ратников считает, что если такое решение и могло быть принято, то только в Кремле.

«"Черную метку" Шнурову индустрия вряд ли даст, потому что организаторы этих концертов - это далеко не вся индустрия, которая еще пока трепыхается. Есть другие независимые промоутеры, другие билетные сервисы, которые могут позволить Шнуру и прочим артистам выступать, невзирая на «черную метку» от "Кассира" (билетный оператор "Кассир.ру" и компания "Артлайф" входят в родственные структуры. - прим. НСН). Но я боюсь, что есть другие причины, по которым Шнуров не выступает в России. Они под водой, можно о них только догадываться. Я думаю, что "черную метку" Шнуру могла дать администрация президента, это гораздо более серьезная организация», – пояснил Ратников.

По его мнению, фирменный угар «Ленинграда сегодня не уместен на фоне ситуации в стране.

«Шнуров — это такой веселый, разухабистый угар, но он уместен только на фоне мирной, благополучной, хорошо прогнозируемой вперед жизни, чего у нас сейчас нет. Я думаю, что причины, по которым не выступает Шнуров в Москве, Питере и вообще в России, прежде всего, связаны с этим. Но истинные причины может объяснить только он сам», - убежден глава PMI.

Со своей стороны, Леонид Бурлаков высказал мнение, что сегодня Шнуров мог бы собрать в России любой стадион, потому что его любит народ..

«Если он захочет вдруг сделать концерт, прямо озадачится этим, то обязательно его сделает, и никакая «индустрия» ему не помешает. Есть понятие народная любовь, она гораздо больше, чем желание каких-то людей кому-то что-то запрещать», - уверен продюсер.

МИЛЛИОНЫ РАЗДОРА: «МИРА НЕ БУДЕТ?»

В ходе судебной тяжбы Шнурова с компанией «Артлайф» выяснилось, что за концерт в «Лужниках» осенью 2023 года музыканту пообещали 140 млн рублей, из которых он получил 90 млн рублей авансом. Выступление на «Газпром-арене» организаторы оценили в 100 млн рублей, половину из которых лидер «Ленинграда» тоже получил авансом.

Оба концерта в итоге не были согласованы с властями и не состоялись. Теперь Шнуров хочет отсудить у оппонентов 60 млн рублей за концерт в Москве (остаток гонорара плюс неустойка), а организаторы концертов – вернуть 140 млн рублей аванса. Арбитражный суд (АС) Москвы парадоксальным образом удовлетворил и иск Шнурова, и два иска «Артлайф», все эти решения обжалованы.