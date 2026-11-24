«Уничтожают взаимопомощь»: Переводы дальним родственникам привлекут внимание ФНС
В рамках создания такого налогового контроля стоило бы вывести из‑под контроля сравнительно небольшие суммы переводов, сказал НСН Михаил Делягин.
Налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС — мера направлена на уничтожение взаимопомощи в обществе, сказал НСН доктор экономических наук, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин.
Семейные переводы на личные счета россиян, в том числе регулярные, не попадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС, пообещали в Минфине. Проверки будут касаться операций с признаками систематического получения незадекларированных доходов. Делягин отметил, что люди помогают не только наследникам первой очереди, но и более дальним родственникам, что может попасть под предлагаемый налоговый контроль.
«Во‑первых, внутрисемейные отношения тоже иногда связаны с мошенничеством — много историй о том, как чиновники переписывают свое чудовищное имущество на старенькую маму. Так что это решение гуманное и правильное, но оно сразу выводит часть мошеннических операций из‑под контроля государства. Во‑вторых, а что считать семьей? Если считать грубо, то наследников первой очереди — как обычно и принято. Но вообще‑то люди помогают не только мамам и детям. Люди помогают братьям, племянникам, дедушкам, внукам, помогают и более дальним родственникам — я знаю такие примеры в своем окружении. Это родственные переводы, но формально‑юридически они под определение семьи не подпадут. Поэтому, безусловно, это правильная и хорошая мера, но нужно понимать: она и не защищает людей в полном объеме, и снижает действенность самой системы контроля», — сказал собеседник НСН.
Он считает, что в рамках создания такого налогового контроля стоило бы вывести из‑под контроля сравнительно небольшие суммы переводов.
«Правильным подходом был бы вывод из‑под контроля сравнительно небольших сумм переводов. А тот подход, о котором нам сейчас говорят, — возможно, его, конечно, неправильно называют, — имеет неустранимые пороки. Их можно частично компенсировать, но устранить нельзя в принципе. Получается, что эта мера направлена на уничтожение взаимопомощи в обществе», — добавил эксперт.
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