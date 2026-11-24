Налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС — мера направлена на уничтожение взаимопомощи в обществе, сказал НСН доктор экономических наук, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин.



Семейные переводы на личные счета россиян, в том числе регулярные, не попадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС, пообещали в Минфине. Проверки будут касаться операций с признаками систематического получения незадекларированных доходов. Делягин отметил, что люди помогают не только наследникам первой очереди, но и более дальним родственникам, что может попасть под предлагаемый налоговый контроль.