«Мы скучали по вам, ребята!»: Джаред Лето шокировал Запад приветом российским фанатам

ДЖАРЕД, РОДЖЕР И БРЭНДОН: «ОТОРВЕМСЯ ВМЕСТЕ!»

Любимая многими россиянами группа 30 Seconds to Mars сейчас путешествует по миру с гастрольным туром. Выступив в Америке и ряде стран Европы, музыканты заехали в Сербию, где сейчас по разным причинам находится много россиян. Это заметил и Лето, в ходе выступления заявивший, что в зале царит «русская энергетика». Он попросил зрителей покричать, чтобы понять, кого больше – русских или сербов. Россиян оказалось больше, Джаред расчувствовался и обратился к ним с речью.

«Спасибо. Мы скучали по вам, ребята. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Заглянем сначала в Сербию, потом доедем до Санкт-Петербурга и Москвы, заскочим в Киев. Зажжем и оторвёмся вместе со всеми. Ведь так и должно быть», - сказал Лето.

Российские СМИ подхватили эти высказывания, а вот на Украине уже высказывают недовольство «размечтавшимся» артистом, у которого теперь наверняка возникнут проблемы.

Ближайшие выступления 30 Seconds to Mars должны состояться в Астане (15 октября), Ташкенте (17 октября), Тбилиси (19 октября) и Баку (22 октября). Их, конечно, вряд ли отменят, но СМИ уже вспоминают сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса, которому похожие слова вылились в разрыв контракта и дружбы с коллегами.

В начале сентября Уотерс поблагодарил Россию за победу над нацистами во время Второй мировой войны.

«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли. Нет, мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы», - написал Уотерс в Telegram.

Ну а 12 сентября музыкант дал интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой, в котором пообещал выступить в РФ, а также высказался об Украине и Владимире Путине.

«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно», - сказал Уотерс, отвечая на вопрос, хотел бы он дать концерты на Донбассе и в России.

Он также назвал Украину «невыносимо коррумпированной» страной, отметив, что Запад выставляет его самого, Путина и многих других «в качестве плохих парней».

Реакция на эти слова оказалась быстрой. Звукозаписывающая компания BMG разорвала контракт с Уотерсом «из-за его политических взглядов», а один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил в интервью The Guardian, что больше не будет выступать на одной сцене с Уотерсом.

Ну а в августе 2023 года жертвой антироссийских настроений стала американская группа The Killers. Вокалист группы Брэндон Флауэрс во время концерта в Батуми пригласил на сцену барабанщика из зала, а тот оказался россиянином. Зрители подняли свист, Флауэрс сказал в ответ, что все люди «братья и сестры» и вызвал еще большее негодование. В итоге The Killers отменила мировой тур и приостановила запись нового альбома, а сам Флауэрс впал в депрессию.