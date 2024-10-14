«Мы скучали по вам, ребята!»: Джаред Лето шокировал Запад приветом российским фанатам
В России верят, что 30 Seconds to Mars доедут до двух столиц, в Киеве возмутились «размечтавшимся музыкантом», ну а Москва уже ждет рэпера-провокатора, призванного заменить Канье Уэста.
Лидер американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето стал вторым за последнее время «большим» музыкантом, не постеснявшимся высказать теплые слова в адрес российских фанатов.
Выступая в Белграде, Лето пообещал после завершения конфликта на Украине доехать до Санкт-Петербурга и Москвы, а потом и «заскочить» в Киев. Именно оттуда уже покатилась волна хейта в отношении музыканта, ну а журналисты вспоминают сентябрьские высказывания сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса.
ДЖАРЕД, РОДЖЕР И БРЭНДОН: «ОТОРВЕМСЯ ВМЕСТЕ!»
Любимая многими россиянами группа 30 Seconds to Mars сейчас путешествует по миру с гастрольным туром. Выступив в Америке и ряде стран Европы, музыканты заехали в Сербию, где сейчас по разным причинам находится много россиян. Это заметил и Лето, в ходе выступления заявивший, что в зале царит «русская энергетика». Он попросил зрителей покричать, чтобы понять, кого больше – русских или сербов. Россиян оказалось больше, Джаред расчувствовался и обратился к ним с речью.
«Спасибо. Мы скучали по вам, ребята. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Заглянем сначала в Сербию, потом доедем до Санкт-Петербурга и Москвы, заскочим в Киев. Зажжем и оторвёмся вместе со всеми. Ведь так и должно быть», - сказал Лето.
Российские СМИ подхватили эти высказывания, а вот на Украине уже высказывают недовольство «размечтавшимся» артистом, у которого теперь наверняка возникнут проблемы.
Ближайшие выступления 30 Seconds to Mars должны состояться в Астане (15 октября), Ташкенте (17 октября), Тбилиси (19 октября) и Баку (22 октября). Их, конечно, вряд ли отменят, но СМИ уже вспоминают сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса, которому похожие слова вылились в разрыв контракта и дружбы с коллегами.
В начале сентября Уотерс поблагодарил Россию за победу над нацистами во время Второй мировой войны.
«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли. Нет, мы вовсе не выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы», - написал Уотерс в Telegram.
Ну а 12 сентября музыкант дал интервью журналистке из Луганска Фаине Савенковой, в котором пообещал выступить в РФ, а также высказался об Украине и Владимире Путине.
«У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно», - сказал Уотерс, отвечая на вопрос, хотел бы он дать концерты на Донбассе и в России.
Он также назвал Украину «невыносимо коррумпированной» страной, отметив, что Запад выставляет его самого, Путина и многих других «в качестве плохих парней».
Реакция на эти слова оказалась быстрой. Звукозаписывающая компания BMG разорвала контракт с Уотерсом «из-за его политических взглядов», а один из лидеров Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил в интервью The Guardian, что больше не будет выступать на одной сцене с Уотерсом.
Ну а в августе 2023 года жертвой антироссийских настроений стала американская группа The Killers. Вокалист группы Брэндон Флауэрс во время концерта в Батуми пригласил на сцену барабанщика из зала, а тот оказался россиянином. Зрители подняли свист, Флауэрс сказал в ответ, что все люди «братья и сестры» и вызвал еще большее негодование. В итоге The Killers отменила мировой тур и приостановила запись нового альбома, а сам Флауэрс впал в депрессию.
КАНЬЕ, ONYX И СМЕЛЫЕ БРИТАНЦЫ
В отличие от первых двух лет спецоперации на Украине, 2024-й год задал тренд на возвращение западных артистов к российским слушателям, пусть пока и окольными путями.
Так, в начале сентября в Казахстане прошел музыкальный фестиваль Yandex Park Live, организатором которого выступила российская корпорация.
Это отпугнуло британскую рок-группу Placebo и американского рэпера Brennan Savage, в последний момент пропавших из лайн-апа, тем не менее, на фестивале все-таки выступили британская группа The Kooks, бывший фронтмен еще одной британской команды Kasabian Том Мейган, рэпер из США Tyga, хип-хоп группа из ЮАР Die Antwoord и другие артисты из стран «недружественного» Запада.
«Видимо, ребята из The Kooks не так сильно и остро ощущают давление фан-сообщества или каких-то активистов из Украины или еще откуда-то. Тут я думаю, что заметную роль в принятии решений играют личные отношения, поэтому ребятам из The Kooks это было более оранжево, чем ребятам из Placebo», - сказал в этой связи НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Также сообщалось, что в начале октября в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге совместно с группой Otyken выступит американский рэпер Xzibit, также известный в России как ведущий телешоу MTV «Тачка на прокачку». Однако продюсер российской группы Андрей Медонос сказал НСН, что это выступление переносится.
Россиянам все лето жужжали в уши про возможное выступление в Москве скандального рэпера Канье Уэста, который даже приезжал в российскую столицу на день рождения своего дизайнера Гоши Рубчинского. Тем не менее, это выступление осенью не состоится, подтвердил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн. При этом заменой Канье называют американского рэпера-провокатора - Tekashi 6ix9ine, концерт которого должен состояться уже 19 октября на площадке МТС Live Холл.
Ну а пока другие артисты думают, американские рэп-легенды из группы Onyx спокойно дают концерты в России. На одном из них даже побывал этим летом специальный корреспондент НСН.
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