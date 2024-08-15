«Арбенина и K-Pop»: Что осталось за кадром самого длинного опен-эйра лета

ХЕДЛАЙНЕРЫ И ФРЕШМЕНЫ: ОТ «КИШЛАКА» ДО АРБЕНИНОЙ

- Можно ли называть этот проект «многодневным фестивалем» или все-таки это были независимые концерты? По какому принципу отбирались артисты, кого можно назвать хедлайнерами?

- Я бы назвал это всё же летней площадкой фестивального формата, так как на ней прошли сольные концерты, фестивали, театральные события вместе с концертами классической музыки и ещё множеством других форматов. Помимо собственных проектов, на площадке также присутствовали арендные мероприятия и артисты. Хедлайнеры у нас все, но если брать по количеству аудитории и фан-базы — это Диана Арбенина, JONY, группы Wildways, «Три дня дождя», Xolidayboy, «Импровизаторы», Денис Мацуев и Хибла Герзмава. Не могу не отметить ещё корейскую K-Pop группу LIGHTSUM, которая впервые приехала в Россию.

- В декабре 2023 года эксперты называли в числе флагманов молодёжной поп-рок волны группы «Три дня дождя», «Кишлак» и «Тринадцать карат». Согласны ли вы с этим мнением или сегодня ландшафт изменился? ТДД и «Кишлак» открыли вашу серию летних концертов, это совпадение?

- Всё так, полностью согласен. Именно поэтому, планируя лайн-ап площадки, мы опирались на мультиформатность для разных аудиторий. Работая с совершенно разной аудиторией, мы сначала анонсировали молодёжных артистов, потом выводили в анонс классику, далее показали устоявшихся артистов и завершили анонс полного лайн-апа корейской группой. После всех анонсов стало абсолютно точно понятно, что мы подумали, если не о всех аудиториях, то о большинстве.

К-POP В РОССИИ: ЧЕБУРАШКА И СЕЛФИ

- На сцене МТС Live Лето в рамках фестиваля K-Pop Open Air впервые в России выступала корейская группа LIGHTSUM, состоящая из девушек. Как прошло их выступление, понравилось ли кореянкам в Москве?

- Мы очень рады, что нам удалось привезти LIGHTSUM в Россию и что их дебютное выступление прошло у нас. У артистов было небольшое волнение перед выступлением, но они тогда просто ещё не знали, какие замечательные поклонники их ждут.

LIGHTSUM, конечно, зажгли! Исполнили хиты, под которые танцевали буквально все. Фанаты дарили подарки, было много такого, что сделано собственными руками. Одна из участниц так и танцевала с плюшевым чебурашкой. А ещё девушки делали селфи и снимали видео большей частью на телефоны фанатов, которые те передавали из зала на сцену. Остались довольны все — и участницы и их поклонники. А после концерта LIGHTSUM выложили у себя пост и поблагодарили российских фанатов за тёплый прием.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ: ОТ МОСКВЫ ДО НИЖНЕГО

- Расскажите о новой площадке МТС Live Лето. Как давно она открылась, сколько зрителей вмещает? Что будет с «летней площадкой» осенью, зимой и весной, её «заморозят»?

- МТС Live Лето трансформирует «Фестивальную Площадь» «Лужников», обустраивает её и превращает в гибкое, мультиформатное пространство фестивального типа с живописным видом. Площадка объединяет зоны отдыха, фудкорт, просторный танцпартер и концертные площадки разной конфигурации — от 1500 до 8000 человек. Уникальное свойство площадки — это трансформация зала под разные проекты: малый танцпол, большой танцпол или театральная рассадка.

Площадка работала с первых чисел июня. Последний концерт прошёл 27 июля, свои хиты исполнил GUF — его выступление было официальным закрытием площадки. Получился такой вот самый долгий опен-эйр в России с совершенно разными жанрами. На зиму летнюю площадку мы разбираем и будем ждать следующего года и новых анонсов, готовим не менее интересный и масштабный летний проект.